بطريقة يغلب عليها المرح.. عالم أزهري يلف العمامة لأحد الطلاب الأفارقة (فيديو)

نشر أحد علماء الأزهر مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، وهو يلف العمامة الأزهرية لأحد الطلاب الأفارقة بجامعة الأزهر، بطريقة مختلفة يغلب عليها المرح.

وأظهر الفيديو الشيخ عبد الكريم جمال الدين الذي يُعرف نفسه بأنه ‎واعظ وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في منطقة الاسكندرية‎، وهو يمسك بقطعة القماش البيضاء التي يُطلق عليها الشال.

وبدأ الشيخ في طي الشال تدريجيًا حتى استطاع تصغير حجمه، وأصبح في شكل هندسي مستوي، قبل أن يشرع في لفه حول الطربوش الأحمر لتكوين العمامة.

وحرص جمال الدين على إلباس العمامة الأزهرية للطالب، مشيرًا إلى أن ارتدائها يشبه التتويج بنور العلم بحسب تعبيره.

واختتم العالم الأزهري المقطع قائلًا “لُفت العمامة لأهل الاستقامة.. وقاكم الله شر الندامة”.

وتعد العمامة من أهم السمات المميزة في الزي الأزهري، إلى جانب العباءة والتي عادة ما يحرص علماء الأزهر على ارتدائهما معًا.