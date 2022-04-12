بسبب ثمن الملابس.. مسلسل مصري يشعل خلافا بين شركتي الإنتاج والأزياء

أثار مسلسل “سوتس” المصري جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب مشهد ما أو حلقة معينة، إنما لظهور خلاف علني بين الشركة المنتجة للمسلسل وشركة ملابس زودت أبطال العمل ببدلات رسمية.

بدأ الخلاف بعدما اتهم مكتب المحامي المصري كمال شعيب، في بيان رسمي له، الشركة المنتجة للمسلسل “تي فيجن” بعدم سداد ثمن الملابس التي تم شراؤها من شركة “أورنجسكوير” بقيمة مالية تبلغ نحو مليونين و700 ألف جنيه مصري (145 ألف دولار).

وقال البيان “يعلن المكتب بصفته المستشار القانوني لشركة (أورنجسكوير) الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة (تي فيجن) للإنتاج الإعلامي، التي يمثلها السيد طارق الجنايني، منتج مسلسل (سوتس بالعربي)، إذ حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل المسلسل، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل البالغ قيمته 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبًا”.

وأضاف أنه “جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد ممثل الشركة سالفة الذكر، فضلًا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل، حتى حصول شركة (أورنجسكوير) على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها”.

دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل سوتس بالعربى:.

-حيث أصدر المحامي كمال شعيب بيانا يعلن فيه اتخاذ الإجراءات القانونية من شركة أورنجسكوير للبدل والملابس الجاهزة ضد الشركة المنتجة واتهامها بعدم سداد ثمن الملابس التي حصلت عليها والتي يرتديها نجوم العمل. pic.twitter.com/HPZ69Fwgwh — ١٩٢٩'🇵🇸 (@abdelfattttah) April 11, 2022

نفي شركة الإنتاج

بدورها، نفت الشركة المنتجة لمسلسل (سوتس بالعربي) مديونيتها بمبلغ 2.7 مليون جنيه لإحدى شركات الملابس، مؤكدة أنها ستطالب بـ20 مليون جنيه تعويضًا مدنيًّا عن “الأضرار الأدبية والمالية” التي لحقت بها.

وجاء في البيان “فوجئت شركتنا بأنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة تدّعي أن لها مستحقات مالية عن توريد بدل لمسلسل شهير حقق نسبة مشاهدة عالية وعمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور”.

وأضاف البيان “يهم الشركة أن تؤكد أنها غير مدينة لأحد، وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار عشرين عامًا تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية”.

وتوعدت الشركة برفع دعوى قضائية بالسب والقذف المتعمد، والمطالبة بتعويض قدره عشرون مليون جنيه لما لحق بها من أضرار فنية وأدبية.

و”سوتس” هو اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن المسلسل الأمريكي Suits، وهو واحد ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺳﻠﺳﻼت اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻧﺟﺎحًا وﺷﮭرة.

وتدور أحداث مسلسل “سوتس” حول شركة محاماة كبيرة، تضمّ عددًا من الشخصيات البارزة في مجالها، تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي.

والمسلسل من بطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى نسخته الأمريكية بمتابعة كبيرة.