أهلا بكم في المستقبل.. شرطة سان فرانسيسكو تلاحق سيارة ذاتية القيادة لتحرير مخالفة (فيديو)

رصد مقطع مصور ارتباك رجال الشرطة الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو عند التعامل مع سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة (كروز) في أحد شوارع المدينة بعد ارتكابها مخالفة مرورية.

وظهر خلال المقطع المصور توقف السيارة بعد سماع صفارات إنذار الشرطة ليفاجأ الشرطي أن السيارة بدون سائق وهو ما وضعه في موقف محيّر، لتتحرك السيارة مرة أخرى وتقف في مكان آخر.

وتتبعت الشرطة السيارة، وحاول الشرطي جاهدًا فتح الباب عبر الزجاج الجانبي للسيارة لكن دون جدوى ما زاد من تعقيد الموقف.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شركة كروز آرون ماكلير لوسائل إعلام محلية “أن السيارة المستقلة لم تتحرك بعيدا للهروب من الشرطة لكنها كانت تحاول العثور على مكان أكثر أمانًا للتوقف”.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS — Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022

وأضاف ماكلير أن الشرطة أوقفت السيارة لعدم إضاءة مصابيحها الأمامية، مؤكدا أن شركة كروز قد أصلحت المشكلة منذ ذلك الحين.

وتابع “استسلمت السيارة للشرطة واتصل أحد الضباط بموظفي شركة كروز ونعمل عن كثب معهم حول كيفية التفاعل مع سياراتنا ولدينا رقم هاتف مخصص لتلقي اتصالات الشرطة ومعالجة مثل هذه المواقف”.

وتستخدم كروز وهي شركة تابعة لشركة جنرال موتورز، تقنية LIDAR لتعزيز قدرات القيادة الذاتية لمركباتها.

وبدأت الشركة منذ نحو أكثر من شهرين السماح لسكان سان فرانسيسكو باستخدام سيارة الأجرة ذاتية القيادة.

Hey San Francisco, ready to ride? Be one of the first to experience the magic of a driverless ride. Sign up today at https://t.co/nXPJ9a6g7o pic.twitter.com/XCJETJ0cWb — cruise (@Cruise) February 1, 2022

ولم تُصرح الشركة حتى الآن عن سبب عمل سيارة كروز بدون مصابيحها الأمامية وربما تم تعطيل ميزة المصابيح الأمامية التلقائية في السيارة أو فشلت في اكتشاف الظلام المحيط بها، وفي كلتا الحالتين الأمر مقلق بعض الشيء.

ويُسمح لسيارات كروز بالسير في الطرقات من الساعة 10 مساء إلى 6 صباحا فقط، ما يجعل المصابيح الأمامية ذات أهمية بالغة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة الشرطة وسيارة كروز واعتبروها بداية سلسلة جديدة من المشكلات المرورية التي تعكس تطور سبل الحياة وكأننا نعيش في المستقبل.