أهلا بكم في المستقبل.. شرطة سان فرانسيسكو تلاحق سيارة ذاتية القيادة لتحرير مخالفة (فيديو)

رصد مقطع مصور ارتباك رجال الشرطة الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو عند التعامل مع سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة (كروز) في أحد شوارع المدينة بعد ارتكابها مخالفة مرورية.

وظهر خلال المقطع المصور توقف السيارة بعد سماع صفارات إنذار الشرطة ليفاجأ الشرطي أن السيارة بدون سائق وهو ما وضعه في موقف محيّر، لتتحرك السيارة مرة أخرى وتقف في مكان آخر.

وتتبعت الشرطة السيارة، وحاول الشرطي جاهدًا فتح الباب عبر الزجاج الجانبي للسيارة لكن دون جدوى ما زاد من تعقيد الموقف.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شركة كروز آرون ماكلير لوسائل إعلام محلية “أن السيارة المستقلة لم تتحرك بعيدا للهروب من الشرطة لكنها كانت تحاول العثور على مكان أكثر أمانًا للتوقف”.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS

— Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022