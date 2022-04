أبقار تتساقط على طريق سريع أثناء “مطاردة بوليوودية” لشاحنة لصوص (فيديو)

شهدت مدينة جورجاون في ولاية هاريانا الهندية مطاردة أشبه بالأفلام، عندما طاردت سيارات الشرطة على طريق سريع شاحنة نقل تحمل أبقارًا مسروقة.

وتمكنت الشرطة في النهاية من الإيقاع باللصوص وأطلقت عليهم النار خلال المطاردة “البوليوودية”.

وكان اللصوص قد حاولوا عرقلة سيارات الشرطة عبر إلقاء الأبقار خلف الشاحنة وسط الطريق. وتابع اللصوص قيادة الشاحنة بسرعة مكوكية إلا أن الشرطة تمكنت من اللحاق بهم وإلقاء القبض عليهم.

Earlier today, Gau Rakshak's caught "Cattle Smugglers" in #Gurugram, smugglers threw the cow from running vehicle. pic.twitter.com/7eXyba1PRj

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) April 9, 2022