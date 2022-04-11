أبقار تتساقط على طريق سريع أثناء “مطاردة بوليوودية” لشاحنة لصوص (فيديو)

شهدت مدينة جورجاون في ولاية هاريانا الهندية مطاردة أشبه بالأفلام، عندما طاردت سيارات الشرطة على طريق سريع شاحنة نقل تحمل أبقارًا مسروقة.

وتمكنت الشرطة في النهاية من الإيقاع باللصوص وأطلقت عليهم النار خلال المطاردة “البوليوودية”.

وكان اللصوص قد حاولوا عرقلة سيارات الشرطة عبر إلقاء الأبقار خلف الشاحنة وسط الطريق. وتابع اللصوص قيادة الشاحنة بسرعة مكوكية إلا أن الشرطة تمكنت من اللحاق بهم وإلقاء القبض عليهم.

Earlier today, Gau Rakshak's caught "Cattle Smugglers" in #Gurugram, smugglers threw the cow from running vehicle. pic.twitter.com/7eXyba1PRj — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) April 9, 2022

وقالت صحف ومواقع محلية إن 5 من لصوص المواشي كانوا ينقلون تلك الأبقار من جورجاون إلى مدينة دلهي.

وأوضحت أن الشرطة اكتشفت أمر اللصوص عندما كانت تفحص السيارات في دورية على الطريق، فلاحقتهم وتمكنت من القبض عليهم بعد مطاردتهم مسافة حوالي 22 كيلومترا.

وقالت الصحافة المحلية إن الشرطة فجّرت إطار الشاحنة بالرصاص أثناء المطاردة، وإنها عثرت على السلاح والذخيرة فيها بعد إلقاء القبض على اللصوص.

وأشارت إلى أن سرقة المواشي ترتفع في جورجاون رغم اتخاذ السلطات لكل التدابير للحد من الظاهرة.