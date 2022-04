ذعر وهروب جماعي من ساحة “تايمز سكوير” في نيويورك بعد سماع دوي انفجار ضخم (فيديو)

تسبب دوي انفجار هائل في إحدى البالوعات بحالة من الذعر في ساحة “تايمز سكوير” الشهيرة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، مقاطع مصورة تُظهر حالة الذعر والهلع بين مرتادي الساحة الشهيرة.

وأظهرت المقاطع فتاة وهي توثق زيارتها إلى الميدان الأمريكي الشهير، وفجأة يقع انفجار شديد يمكن سماع صوته في الفيديو بوضوح، لتجري الفتاة من مكانها متسائلة عما يحدث.

وفي مقاطع أخرى، تحدث حالة من الفوضى والرعب بين الموجودين في الميدان، وتُظهر تلك الفيديوهات مئات المارة وهم يركضون ويصرخون بسبب صوت الانفجار المدوي.

ونقلت وكالة “ABC7NY” المحلية عن هيئة الحرائق في مدينة نيويورك أن الانفجار حدث داخل إحدى بالوعات الغاز بالقرب من الميدان، كما تصاعدت أعمدة الدخان من بالوعة أخرى، مما جعل بعض الموجودين يعتقدون أن انفجارًا مدمرًا قد حدث.

🚨#BREAKING: New video shows the moment when the manhole exploded that caused massive panic around the time square in New York City pic.twitter.com/0kYMpNuq6s — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 10, 2022

🚨#UPDATE: More video shows a different view moments after the manhole exploded that caused massing panic as people run away as they evacuate from the time square area so far no injuries have been reported at this moment pic.twitter.com/eVi5g3kyHf — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 11, 2022