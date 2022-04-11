الثاني في أقل من أسبوعين.. العثور على كائن غريب على شاطئ في أستراليا (فيديو)

نشر الأسترالي درو لامبرت مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، لكائن بحري غريب عثر عليه على شاطئ بوندي في مدينة سيدني.

وكتب لامبرت معلّقًا على المقطع “هل يمكن لأي شخص أن يخبرني ما هذا الكائن الغريب؟”.

ويبلغ طول الكائن الغريب الذي ظهر في المقطع نحو متر ونصف تقريبًا.

وذكر لامبرت لموقع (ستوريفول) إنه عثر على ذلك الكائن أثناء ممارسة العدو رفقة صديقه على الشاطئ، قائلًا إنه يعيش في المنطقة منذ 20 عامًا، ولم ير شيئًا كهذا من قبل.

ونقل موقع محلي عن خبيرة في الأحياء البحرية قولها إن الكائن الغريب نوع من الأسماك يُطلق عليه اسم “سمك الخدر”، ويوجد بالقرب من الشاطئ على طول الساحل الشرقي والغربي لأستراليا.

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوعين من عثور رجل آخر على كائن مختلف على أحد الشواطئ الأسترالية، والذي لم يستطع التعرف إليه أيضًا، ووصفه بأنه مخلوق من خارج الكوكب.