عامل يؤثر بنسبة 60% في تربية أبنائك.. تعرّف إليه مع الداعية راتب النابلسي (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي إن القدوة يجب أن تكون قبل الدعوة، لأن الناس يتعلمون بعيونهم قبل آذانهم، ومعظم أخطاء أبنائنا بسبب سلوكيات خاطئة من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “لو لم يتكلم الأب بحياته كلمة توجيهية واحدة بل كان مستقيمًا وعفيفًا ومنضبطًا فإن استقامته وحدها دعوة إلى الله”.

وقال “الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، فمعظم أخطاء أبنائنا هي من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات، فإذا كان المدرس مدخّنًا فهذه مشكلة كبيرة جدًا فلابد من القدوة فالقدوة قبل الدعوة”.

وتابع “والإحسان قبل البيان، املأ قلب من تعلمه أو تدعوه أو تربيه بإحسانك ليفتح لك قلبه لبيانك، فالأب المحسن قوله مسموع ويتنافس أولاده على طاعته”.

وعن كيفية ضبط الإنسان لسلوكه رغم ضغوط العمل والظروف الاقتصادية، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينفرد بمئات الخصائص، وعندما أراد الله أن يمدحه قال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).

فالإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، وإذا أراد الأب أن يؤثر بأولاده، والأم ببناتها لابد من قدوة.

صديق السوء

وأضاف النابلسي “يقول علم النفس إن إمام المسجد والمدرس والأب والأم والعم الخال وأي جهة ممن يملكون سلطة التوجيه لا تزيد قدرتهم على الإقناع أو التأثير عن نسبة 40%، ولكن صديق السوء يؤثر بنسبة 60%، فعلى كل أب أن يعرف تمامًا من هو صديق ابنه، والأم يجب أن تعرف بالضبط من هي صديقة ابنتها؟”.

وعن تأثير وسائل الإعلام قال النابلسي “الغرب عندما يئس من أن يلغي دين الإسلام عمد إلى الصورة. فهم يصورون لك بيتًا فخمًا جدًا، وأناقة بالغة ورشاقة وصحة وبهذا البيت بار به خمر، هذا البيت أعطاك أجمل صورة للتفلت من الدين”.

في المقابل، يقول “وأحيانًا وبمكر خبيث يصوّرون رجل الدين أفقه محدود، بيته صغير، زوجته عند الجيران، أبناؤه بالشارع، هم لم يتكلموا شيئًا في الدين ولكن أعطوا للمشاهد أبشع صورة عن الدين”.

واختتم بالقول “هناك تلميع وتضليل وتعتيم إعلامي، لابد من ضبط الشاشة، شاشة البيت، وشاشة الآيباد، وشاشة الهاتف، هذه الشاشة إن لم تضبط لا يمكن أن يكون هناك توبة في أي بيت”.