حادثة فريدة من نوعها.. عصابة تتنكر بصفة رسمية وتسرق جسرا حديديا في وضح النهار (فيديو)

نفّذت عصابة من اللصوص عملية فريدة من نوعها في الهند عندما سرقوا جسرًا مهجورًا يبلغ طوله 60 قدمًا (18.3 مترًا) في منطقة روهتاس بولاية بيهار شرقي البلاد، في وضح النهار.

وذكرت وكالة الأنباء (ANI) أن اللصوص تظاهروا بأنهم مسؤولون في وزارة الري بالولاية، واستخدموا قواطع الغاز وآلات حفر التربة لهدم الجسر وهربوا بالخردة المعدنية.

قد يبدو هذا الحادث غير معقول ولكنه صحيح، فقد اختفى الجسر الحديدي بالكامل، واللافت أن اللصوص استعانوا بمسؤولي إدارة الري المحليين والقرويين أثناء إزالة الجسر الحديدي وفرّوا مع نهبهم “الثقيل” خلال 3 أيام.

Unique theft in #Bihar, thieves became officers of the irrigation department and stole a 60 feet long iron bridge

In Nasriganj, Rohtas, thieves posing as officers, with the help of local personnel, 1/2@UtkarshSingh_ 📽️ pic.twitter.com/jhnTbUSYDw

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 8, 2022