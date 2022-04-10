حادثة فريدة من نوعها.. عصابة تتنكر بصفة رسمية وتسرق جسرا حديديا في وضح النهار (فيديو)

نفّذت عصابة من اللصوص عملية فريدة من نوعها في الهند عندما سرقوا جسرًا مهجورًا يبلغ طوله 60 قدمًا (18.3 مترًا) في منطقة روهتاس بولاية بيهار شرقي البلاد، في وضح النهار.

وذكرت وكالة الأنباء (ANI) أن اللصوص تظاهروا بأنهم مسؤولون في وزارة الري بالولاية، واستخدموا قواطع الغاز وآلات حفر التربة لهدم الجسر وهربوا بالخردة المعدنية.

قد يبدو هذا الحادث غير معقول ولكنه صحيح، فقد اختفى الجسر الحديدي بالكامل، واللافت أن اللصوص استعانوا بمسؤولي إدارة الري المحليين والقرويين أثناء إزالة الجسر الحديدي وفرّوا مع نهبهم “الثقيل” خلال 3 أيام.

Unique theft in #Bihar, thieves became officers of the irrigation department and stole a 60 feet long iron bridge In Nasriganj, Rohtas, thieves posing as officers, with the help of local personnel, 1/2@UtkarshSingh_ 📽️ pic.twitter.com/jhnTbUSYDw — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 8, 2022

تم إنشاء الجسر فوق قناة آرا عام 1972 في قرية أمياور التابعة لمركز شرطة ناصريجانج. كما هو الحال الآن، أصبح قديمًا جدًّا وأُعلِن أنه خطير، ولم يكن القرويون المحليون يستخدمونه، ويستخدمون جسرًا خرسانيًّا مجاورًا له.

وقال أحد مهندسي دائرة الري الحكومية “أبلغ القرويون أن بعض الأشخاص متنكرين بأنهم مسؤولون في إدارة الري، جاؤوا إلى جسر القناة المهجور والمهدم واقتلعوه بالكامل بمساعدة آلات JCB وقاطع الغاز”.

وأشار إلى أن الاختفاء المفاجئ للجسر البالغ طوله 60 قدمًا (18.3 مترًا) وارتفاعه 12 قدمًا (3.6 أمتار) صدم الجميع. وأضاف أن مسؤولي الإدارة رفعوا دعوى ضد اللصوص في قسم الشرطة.

وقالت الشرطة إنها تُجري عملية رسم “اسكتشات” للصوص لتحديد هويتهم، كما نبّهت تجار الخردة للإفادة بالمعلومات الخاصة بهم.

Bihar |60-feet long-abandoned steel bridge stolen by thieves in Rohtas district Villagers informed some people pretending as mechanical dept officials uprooted bridge using machines like JCB & gas-cutters. We've filed the FIR:Arshad Kamal Shamshi, Junior Engineer,Irrigation dept pic.twitter.com/o4ZWVDkWie — ANI (@ANI) April 9, 2022

وعلى الرغم من أن الحلقة بأكملها تبدو مجنونة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها بيهار مثل هذه الحالات.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفيد بأن مهندسًا من قسم سكة حديد ساماستيبور باع محركًا بخاريًّا قديمًا لقاطرة مستخدمًا خطابًا مزوّرًا.

ولم يكن اللصوص وحدهم هم من تصدّروا عناوين الأخبار لمثل هذه الأعمال الغريبة في بيهار، فقبل بضع سنوات عندما ضُبِط عدد كبير من عبوات المشروبات الكحولية في الولاية بعد إلغاء حظر الكحول، ألقت الشرطة باللوم على الفئران “المحبة للخمور”.