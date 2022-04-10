منوعات|الهند

حادثة فريدة من نوعها.. عصابة تتنكر بصفة رسمية وتسرق جسرا حديديا في وضح النهار (فيديو)

سرقة جسر حديدي مهجور في واقعة فريدة من نوعها (وسائل إعلام هندية)
10/4/2022

نفّذت عصابة من اللصوص عملية فريدة من نوعها في الهند عندما سرقوا جسرًا مهجورًا يبلغ طوله 60 قدمًا (18.3 مترًا) في منطقة روهتاس بولاية بيهار شرقي البلاد، في وضح النهار.

وذكرت وكالة الأنباء (ANI) أن اللصوص تظاهروا بأنهم مسؤولون في وزارة الري بالولاية، واستخدموا قواطع الغاز وآلات حفر التربة لهدم الجسر وهربوا بالخردة المعدنية.

قد يبدو هذا الحادث غير معقول ولكنه صحيح، فقد اختفى الجسر الحديدي بالكامل، واللافت أن اللصوص استعانوا بمسؤولي إدارة الري المحليين والقرويين أثناء إزالة الجسر الحديدي وفرّوا مع نهبهم “الثقيل” خلال 3 أيام.

تم إنشاء الجسر فوق قناة آرا عام 1972 في قرية أمياور التابعة لمركز شرطة ناصريجانج. كما هو الحال الآن، أصبح قديمًا جدًّا وأُعلِن أنه خطير، ولم يكن القرويون المحليون يستخدمونه، ويستخدمون جسرًا خرسانيًّا مجاورًا له.

وقال أحد مهندسي دائرة الري الحكومية “أبلغ القرويون أن بعض الأشخاص متنكرين بأنهم مسؤولون في إدارة الري، جاؤوا إلى جسر القناة المهجور والمهدم واقتلعوه بالكامل بمساعدة آلات JCB وقاطع الغاز”.

وأشار إلى أن الاختفاء المفاجئ للجسر البالغ طوله 60 قدمًا (18.3 مترًا) وارتفاعه 12 قدمًا (3.6 أمتار) صدم الجميع. وأضاف أن مسؤولي الإدارة رفعوا دعوى ضد اللصوص في قسم الشرطة.

وقالت الشرطة إنها تُجري عملية رسم “اسكتشات” للصوص لتحديد هويتهم، كما نبّهت تجار الخردة للإفادة بالمعلومات الخاصة بهم.

 

وعلى الرغم من أن الحلقة بأكملها تبدو مجنونة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها بيهار مثل هذه الحالات.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفيد بأن مهندسًا من قسم سكة حديد ساماستيبور باع محركًا بخاريًّا قديمًا لقاطرة مستخدمًا خطابًا مزوّرًا.

ولم يكن اللصوص وحدهم هم من تصدّروا عناوين الأخبار لمثل هذه الأعمال الغريبة في بيهار، فقبل بضع سنوات عندما ضُبِط عدد كبير من عبوات المشروبات الكحولية في الولاية بعد إلغاء حظر الكحول، ألقت الشرطة باللوم على الفئران “المحبة للخمور”.

المصدر : وسائل إعلام هندية