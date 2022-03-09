سلطات السجون المصرية تقتاد الزميل أحمد النجدي إلى جهة غير معلومة رغم تدهور حالته الصحية

كشفت مصادر للجزيرة مباشر أن سلطات السجون المصرية قامت، الثلاثاء، باقتياد الزميل أحمد النجدي الصحفي بشبكة الجزيرة الإعلامية من مقر اعتقاله إلى جهة غير معلومة.

وكانت الحالة الصحية للزميل النجدي قد تدهورت بشدة وهو قيد الحبس الاحتياطي في سجن الجيزة المركزي.

واعتُقل الصحفي في الجزيرة مباشر أحمد النجدي (67 عامًا) أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر.

وفي فبراير/شباط الماضي، جددت السلطات المصرية حبس أحمد النجدي احتياطيًّا مدة 45 يومًا، لتتجاوز فترة اعتقاله 500 يوم.

وتباشر السلطات المصرية تجديد حبسه بشكل مستمر، مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.

ويحتاج النجدي إلى عملية قسطرة في القلب، كما يحتاج إلى عملية زرع بديل لركبته المتآكلة، وقد تم منعه من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.

عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: نقل الزميل الصحفي #أحمد_النجدي المعتقل بالسجون المصرية إلى جهة غير معلومة رغم تدهور حالته الصحية#مصر pic.twitter.com/7oiuKOs0tr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2022

وعمل النجدي بالإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا، وشهد له الجميع بالمهنية وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع الجميع.

وتعتقل السلطات المصرية، منذ صيف 2019، أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر هم: هشام عبد العزيز وبهاء إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، اعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين معها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي و3 من زملائه المحتجزين في السجون المصرية بلا تهمة.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.