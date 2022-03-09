أوكرانيا.. حفل لأوركسترا كييف في الشارع وفتاة تعزف للتخفيف عن النازحين ومسرح تاريخي يتحول لملجأ (فيديو)

يواجه الأوكرانيون أصوات القصف وطلقات المدافع بالموسيقى من شوارع مدنهم الواقعة تحت الحرب، وفي الملاجئ والأقبية حيث يختبئون بانتظار توقّف القصف.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تشبّث الشعب الأوكراني بالحياة، إذ ظهرت شابة أوكرانية تعزف على آلة الكمان من مخبأ تحت الأرض.

ويوضّح الفيديو سوء حالة المكان التي تظهر من الحائط المهدوم، إلا أن العازفة اختارت ارتداء ملابس تليق بمسرح، ووضعت أمامها دفتر (النوتات) الخاص بها وبدأت بالعزف.

موسيقى تتحدى القصف الروسي.. فتاة تعزف لحنا موسيقيا للتخفيف عن المتواجدين بأحد الملاجئ.. وفرقة عسكرية أوكرانية تنظم حفلا موسيقيا لدعم أهالي مدينة #أوديسا#روسيا #أوكرانيا pic.twitter.com/9hi8ViJm2A — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 8, 2022

حاولت العازفة تخفيف حالة الرعب التي يعيشها النازحون في القبو، وقد يكون مكوثهم به استمر لأيام دون رؤية السماء خوفًا من القصف الذي لا يميّز بين المدنيين والعسكريين.

ومن مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا تداول ناشطون مقطع فيديو لفرقة موسيقية عسكرية تابعة للجيش.

ونظّمت الفرقة العسكرية حفلًا موسيقيًا في الشارع لإمتاع المارة، وتقديم الدعم المعنوي لهم.

واتخذ عازفان آخران من الشارع مسرحًا لهما للعزف والغناء، ويظهر مقطع الفيديو في الخلفية أكياس تحصّن المقاتلين، ما يوضّح أن معركة دارت في المكان نفسه.

وفي اليوم الـ14 من الحرب اتخذت أوركسترا كييف من ميدان الاستقلال وسط العاصمة مسرحًا لتقديم حفل موسيقي دعمًا للشعب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في اليوم الـ14 للحرب.. أوركسترا كييف تقيم حفلة موسيقية في ميدان الاستقلال وسط العاصمة دعمًا للشعب والرئيس الأوكراني#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/rXw674WmLU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

ووقف بعض المارة يشاهدون الحفل فيما حملوا أعلام بلدهم، وبدأ الجمهور يزيد بينما أبدع العازفون وهم يذهبون بنغمات آلاتهم الموسيقية إلى حيث تتجه عصا المايسترو.

ولم تكن الموسيقى الفن الوحيد الذي قدّم الدعم للأوكرانيين في محنتهم، بل فتح أحد مسارح كييف العريقة أبوابه للنازحين.

وأطلقت خدمات المساعدة أسِرّة للنساء والأطفال في مسرح تاريخي أنشئ في بدايات القرن العشرين، تحوّل إلى ملجأ لعشرات النازحين الذين غادروا منازلهم بحثًا عن مكان آمن.