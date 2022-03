أصيب بالتهاب رئوي داخل ملجأ.. تعاطف واسع مع عائلة أوكرانية مسلمة خلال تشييع ابنها الرضيع (صور)

شيّعت أسرة مسلمة، طفلها الذي يُدعى “عامر” والبالغ من العمر شهرًا واحدًا، في خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا)، نتيجة الحرب الروسيّة الأوكرانيّة.

ولاقت صور تشييع عامر، تداولًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تعاطفهم البالغ مع أهل الطفل.

وتُظهر الصور التي وصفها النشطاء بـ “المؤلمة”، الطفل وهو ملفوف في بطانية ويحتضنه والده أثناء الجنازة.

A funeral in Lviv. Lviv imam sheikh Murat Suleimanov held the burial rite on Friday. A Tadzhik boy was born in Kharkiv 40 days ago. The family spent many hours in shelter because of Russian air raids. He got pneumonia. After the family fled to Lviv, he died. His name was Amir. pic.twitter.com/wS2Jv1HA0Y

وعبر مسؤولون وناشطون، عن أسفهم من قتل الأطفال وإراقة دماء الأبرياء.

Another victim of 🇷🇺 is a Tajik boy Amir, who was born less than 2 months ago in Kharkiv. While his family were hiding in shelter w/ him during the bombing, he got a deadly pneumonia. The funeral ceremony was conducted after the evacuation by Imam of Lviv Sheikh Murat Suleimanov. pic.twitter.com/Gt07534ihg

ونشرت إينا سوفسون البرلمانيّة الأوكرانيّة صورًا لجنازة عامر، أرفقتها بتعليقٍ جاء فيه “عامر كان يبلغ من العمر 40 يومًا فقط، أصيب بالتهاب رئوي أثناء الاختباء مع والديه في ملجأ بمدينة خاركيف أثناء قصف الجيش الروسي”.

وأضافت “أقدم التعازي لأسرة عامر ومجتمع خاركيف المسلم. بوتين مجرم”.

Amir was just 40 days old. He got pneumonia while hiding with his parents in a basement in #Kharkiv during the shellings by the #russian army. He died yesterday.

I offer my condolences to Amir's family and the Kharkiv Muslim community 😢

Putin is a criminal. pic.twitter.com/h7FopJW27d

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 4, 2022