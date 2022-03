بعد تعليق نتفليكس خدمتها.. “تيك توك” يوقف البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة الجديدة في روسيا

ذكر تطبيق التسجيلات المصورة الصيني تيك توك، الأحد، أنه سيعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا بينما يراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في سلسلة من منشورات على تويتر “ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة التسجيلات المصورة الخاصة بنا بينما نعكف على مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون”.

وأضافت أن التراسل داخل التطبيق لن يتأثر بالقرار.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022