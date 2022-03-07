بعد تعليق نتفليكس خدمتها.. “تيك توك” يوقف البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة الجديدة في روسيا

ذكر تطبيق التسجيلات المصورة الصيني تيك توك، الأحد، أنه سيعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا بينما يراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في سلسلة من منشورات على تويتر “ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة التسجيلات المصورة الخاصة بنا بينما نعكف على مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون”.

وأضافت أن التراسل داخل التطبيق لن يتأثر بالقرار.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

واعتمد مجلس الدوما (البرلمان) قانونا جديدا ينص على فرض عقوبة السجن على كل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش بشأن حربه في أوكرانيا.

وبرر الكرملين السبت “صرامة” القانون الجديد -الذي ينص على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما لنشر أي أخبار تهدف إلى “تشويه سمعة” الجيش- بالإشارة إلى “حرب إعلامية” تستهدف البلاد.

واستنكرت الحكومة الأمريكية، أمس السبت، القانون الجديد، الذي يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من ينشر ما وصفها الكرملين “بالأخبار الكاذبة”.

نتفليكس تعلق خدمتها

وأفادت عدة وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن منصة الفيديو على الإنترنت نتفليكس علقت خدمتها في روسيا احتجاجا على غزوها لأوكرانيا.

وكان عملاق الفيديو قد أوقف في وقت سابق من هذا الأسبوع عملياته لشراء الحقوق وإنتاجاته الخاصة في روسيا.

Netflix will suspend its service in Russia “given the circumstances on the ground,” the company said, joining a number of others that have recently decided to cease services or business in Russia. Follow live updates:https://t.co/fAHYIP9EtP — The New York Times (@nytimes) March 6, 2022

وقال متحدث باسم المنصة لمجلة فارايتي الأمريكية “بالنظر إلى الظروف على الأرض، قررنا تعليق خدمتنا في روسيا”.

ولم تتلق وكالة الأنباء الفرنسية على الفور ردا من نتفليكس على أسئلتها.

ورغم تسجيلها 221,8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، تعد نتفليكس لاعبا ثانويا في روسيا حيث تضم أقل من مليون مشترك، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

ولا تنشر المنصة أرقاما مفصلة حول نشاطها في السوق الروسية، ولم تستجب لطلب وكالة الأنباء الفرنسية لكشف عدد مشتركيها في روسيا.

وبقرارها الأحد، تنضم نتفليكس إلى العديد من الشركات الأجنبية التي أعلنت تعليق أنشطتها أو انسحابها التام من روسيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

وكانت الشركة قد كشفت، الإثنين، لموقع فولتشر أنها لا تعتزم الامتثال للقانون الروسي الذي يشرط على منصات البثّ إدراج عدد من القنوات المجانية يعد بعضها وسائل للدعاية الحكومية.