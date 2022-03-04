“أصبحت جوكرًا”.. فتاة أوكرانية تصور فيديو بعد نجاتها من قصف روسي لمدرستها (فيديو)

صوّرت فتاة أوكرانية مقطع فيديو بكاميرا هاتفها مباشرة بعد قصف روسي على مدرسة كانت تختبئ بها في مدينة تشرنيهيف.

وظهرت المراهقة والدماء تغطي وجهها وملابسها في مشهد مريع، لكنه أبت شجاعة قوية وهي تصف الوضع.

وقالت الفتاة إنها كانت مع مجموعة من الأطفال وإنها لا تعلم هل لا يزالون على قيد الحياة أم لا.

وبدت المراهقة ثابتة، وهي تقول إنها بخير وإنها على قيد الحياة، وتمنّت لكل من يشاهد الفيديو أن تكون حياته أفضل منها.

وتابعت ساخرة “كل ما أريده هو أن ترسلوا هذا الفيديو إلى أصدقائكم الروس”.

"أصبحت جوكر".. طالبة أوكرانية أصيبت خلال قصف روسي على مدرستها بمدينة تشرنيهيف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/uiyXLMp9oZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وفي مشهد آخر ظهرت الفتاة بعد أن غيرت ملابسها، وقالت إنها نظفت وجهها وشعرها من الدماء، وإن والدها أحضر لها شاحن الهاتف، وإن “كل شيء على ما يرام”.

وشكرت في الفيديو كل من خاف عليها وختمت بالقول “أصبحت جوكرًا” في إشارة إلى الدم الذي لوّن وجهها.