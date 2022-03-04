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“أصبحت جوكرًا”.. فتاة أوكرانية تصور فيديو بعد نجاتها من قصف روسي لمدرستها (فيديو)

طالبة أوكرانية تغطي الدماء وجهها وثيابها بعد قصف روسي لمدرستها (تواصل اجتماعي)
4/3/2022

صوّرت فتاة أوكرانية مقطع فيديو بكاميرا هاتفها مباشرة بعد قصف روسي على مدرسة كانت تختبئ بها في مدينة تشرنيهيف.

وظهرت المراهقة والدماء تغطي وجهها وملابسها في مشهد مريع، لكنه أبت شجاعة قوية وهي تصف الوضع.

وقالت الفتاة إنها كانت مع مجموعة من الأطفال وإنها لا تعلم هل لا يزالون على قيد الحياة أم لا.

وبدت المراهقة ثابتة، وهي تقول إنها بخير وإنها على قيد الحياة، وتمنّت لكل من يشاهد الفيديو أن تكون حياته أفضل منها.

وتابعت ساخرة “كل ما أريده هو أن ترسلوا هذا الفيديو إلى أصدقائكم الروس”.

وفي مشهد آخر ظهرت الفتاة بعد أن غيرت ملابسها، وقالت إنها نظفت وجهها وشعرها من الدماء، وإن والدها أحضر لها شاحن الهاتف، وإن “كل شيء على ما يرام”.

وشكرت في الفيديو كل من خاف عليها وختمت بالقول “أصبحت جوكرًا” في إشارة إلى الدم الذي لوّن وجهها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي