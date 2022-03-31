شاهد: استعراض بالأفاعي في الهند يتحوّل إلى كارثة

انتهى استعراض بالأفاعي في الهند بكارثة أدّت إلى دخول الضحية إلى المستشفى.

وأثناء قيام أحد المروّضين بعرض بـ3 أفاعي كوبرا، هاجمته إحداها وأطبقت على ساقه بأنيابها.

وأظهر مقطع فيديو تداولته الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فزع المروّض ومحاولته اقتلاع الأفعى من ساقه.

استعراض يتسبب بكارثة.. هندي أخطأ أثناء تعامله مع ثلاث أفاعٍ "كوبرا" فانتهى به الأمر إلى المستشفى وتلقى 46 قنينة من مضادات السموم#الهند pic.twitter.com/Pxj5evicLb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2022

وأوضح الفيديو أن المروّض أخطأ أثناء تعامله مع الأفاعي، حتى انتهى به الأمر إلى المستشفى، وتلقى 46 قنينة من مضادات السموم.

وينتشر فن الاستعراض بالأفاعي وترويضها في عدد من الدول منها الهند والمغرب، حيث يُرقّص المروّض الأفعى على نغمات المزمار، إلا أن الشائع أن يُنزع سمّها قبل ذلك، إذ يلتقط زوار “ساحة الفنا” في مدينة مراكش صورًا وهم يلتحفون بها.