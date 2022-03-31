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شاهد: استعراض بالأفاعي في الهند يتحوّل إلى كارثة

مروض أفاعي في الهند (تواصل اجتماعي)
30/3/2022

انتهى استعراض بالأفاعي في الهند بكارثة أدّت إلى دخول الضحية إلى المستشفى.

وأثناء قيام أحد المروّضين بعرض بـ3 أفاعي كوبرا، هاجمته إحداها وأطبقت على ساقه بأنيابها.

وأظهر مقطع فيديو تداولته الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فزع المروّض ومحاولته اقتلاع الأفعى من ساقه.

وأوضح الفيديو أن المروّض أخطأ أثناء تعامله مع الأفاعي، حتى انتهى به الأمر إلى المستشفى، وتلقى 46 قنينة من مضادات السموم.

وينتشر فن الاستعراض بالأفاعي وترويضها في عدد من الدول منها الهند والمغرب، حيث يُرقّص المروّض الأفعى على نغمات المزمار، إلا أن الشائع أن يُنزع سمّها قبل ذلك، إذ يلتقط زوار “ساحة الفنا” في مدينة مراكش صورًا وهم يلتحفون بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي