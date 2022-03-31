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إلصاق طفلة بكرسي مطعم المدرسة في فرنسا والسلطات تفتح تحقيقًا

رئيس البلدية أكد اتخاذ إجراءات إدارية بحق العاملَين (غيتي-أرشيفة)
31/3/2022-|آخر تحديث: 31/3/202209:37 PM (مكة المكرمة)

ألصق موظفان في مدرسة بإقليم سافوا الفرنسي تلميذة (6 سنوات) على كرسي المطعم خلال استراحة الأكل بشريط لاصق، بدعوى أنها “كثيرة الحركة والشغب”.

وأثارت الواقعة غضب الجمهور، ووصفها رئيس بلدية بلدة مارثود بأنها “عمل غير لائق”.

وأفادت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، أن المعلومات التي تداولتها في البداية مواقع التواصل الاجتماعي، أكدها رئيس البلدية فرانك روبو، للصحافة المحلية، مؤكدًا أن “إجراءات إدارية اتُخذت بحق العاملَين”.

وقال رئيس بلدية مارثود، إنه التقى بوالدي الطفلة وإنه أرسل تذكيرًا للموظفين بقواعد التعامل مع الأطفال، كما فتح تحقيقًا في الواقعة.

وذكر الناشط في حقوق الطفل أرنو غالي أن وصف الحادثة بأنه “عمل غير لائق” هو وصف غير دقيق، وأن الأصح أنه “سوء معاملة”.

ورأى أنه لا ينبغي معاقبة الموظفَين فقط، بل أيضًا من سمحوا لهم بفعل ذلك، في إشارة إلى المسؤولين عن المدرسة.

وعبّر الناشط تيدي في تغريدة على تويتر عن استنكاره للواقعة قائلًا “من الغباء إلصاق طفلة على كرسي”.

وقالت المغردة بيرني إنه من المفترض منع الموظفين من التعامل مع الأطفال مرة أخرى، مضيفة أن الواقعة ربما تكون واحدة من بين اعتداءات أخرى مارسوها.

وحمّل حساب باسم (شارليز) المسؤولية للرئيس إيمانويل ماكرون في تغريدة تقول “ألم أقل لكم من قبل أن كل الديكتاتوريين الصغار والخونة سيظهرون بوضوح؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فرنسية