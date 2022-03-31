إلصاق طفلة بكرسي مطعم المدرسة في فرنسا والسلطات تفتح تحقيقًا

ألصق موظفان في مدرسة بإقليم سافوا الفرنسي تلميذة (6 سنوات) على كرسي المطعم خلال استراحة الأكل بشريط لاصق، بدعوى أنها “كثيرة الحركة والشغب”.

وأثارت الواقعة غضب الجمهور، ووصفها رئيس بلدية بلدة مارثود بأنها “عمل غير لائق”.

وأفادت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، أن المعلومات التي تداولتها في البداية مواقع التواصل الاجتماعي، أكدها رئيس البلدية فرانك روبو، للصحافة المحلية، مؤكدًا أن “إجراءات إدارية اتُخذت بحق العاملَين”.

وقال رئيس بلدية مارثود، إنه التقى بوالدي الطفلة وإنه أرسل تذكيرًا للموظفين بقواعد التعامل مع الأطفال، كما فتح تحقيقًا في الواقعة.

وذكر الناشط في حقوق الطفل أرنو غالي أن وصف الحادثة بأنه “عمل غير لائق” هو وصف غير دقيق، وأن الأصح أنه “سوء معاملة”.

ورأى أنه لا ينبغي معاقبة الموظفَين فقط، بل أيضًا من سمحوا لهم بفعل ذلك، في إشارة إلى المسؤولين عن المدرسة.

📣 une petite fille, jugée trop agitée, scotchée à sa chaise à la cantine de l’école ➡️ un « acte professionnel inapproprié » selon le maire ❌❌❌ ✅Un acte de maltraitance!!! Seules 2 personnes inquiétées !? Et celles qui ont laissé faire!? 📌 https://t.co/QL3EB6equR pic.twitter.com/ko7oGiq8eT — Arnaud Gallais 🔆🙈🙉🙊🗣 (@arnaud_gallais) March 31, 2022

وعبّر الناشط تيدي في تغريدة على تويتر عن استنكاره للواقعة قائلًا “من الغباء إلصاق طفلة على كرسي”.

Scotcher une gamine à sa chaise à Marthod en Savoie !!! 😱😱😱 décidément , y en a dans leur tête , ils sont complètement marteau ! 🤣🤣#EstelleMidi — Mr Eddy (@puppetsclub) March 31, 2022

وقالت المغردة بيرني إنه من المفترض منع الموظفين من التعامل مع الأطفال مرة أخرى، مضيفة أن الواقعة ربما تكون واحدة من بين اعتداءات أخرى مارسوها.

Comme la petite scotchée à sa chaise car elle était soit disant délurée. Ces gens là ne doivent plus avoir de rapport avec des enfants. J'aimerais savoir ce qui se passe chez eux avec les leurs. À creuser et vite !😡😡 — Bernie.60 (@MercadierBerna1) March 31, 2022

وحمّل حساب باسم (شارليز) المسؤولية للرئيس إيمانويل ماكرون في تغريدة تقول “ألم أقل لكم من قبل أن كل الديكتاتوريين الصغار والخونة سيظهرون بوضوح؟”.