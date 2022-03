قط أوكراني يجمع 10 آلاف دولار تبرعات لصالح حيوانات بلده

استطاع قط أوكراني يدعى “ستيبان” جمع أكثر من 10 آلاف دولار في حملة تبرعات لإنقاذ الحيوانات خلال الحرب الروسية.

وكتب مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تويتر “بمجرد وصوله إلى فرنسا، أصبح ستيبان متطوعًا، وجمع أكثر من 10 آلاف دولار وأرسلها إلى الملاجئ الأوكرانية وحديقة حيوان ميكولايف”.

Stepan became a volunteer. The cat has collected more than 10 thousand dollars and sent them to Ukrainian shelters and the Mykolaiv Zoo. pic.twitter.com/4PnLE1AEW1

ونشر حساب للقط عبر إنستغرام، الأربعاء الماضي، بيانًا جاء فيه “أصدقائي الأعزاء، في ضوء حرب مروعة ضد أوكرانيا، لا يمكنني أن أتنحى جانبًا”.

وتابع الحساب “أريد أن أساعد أصدقائي الذين أصبحوا أيضًا ضحايا الحرب ولا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم.. في الوقت الحالي، أبدأ في جمع التبرعات للمنظمات الأوكرانية التي تحمي الحيوانات”.

وأوضح أن قيمة التبرعات ستذهب لصالح منظمات تعنى بدعم الحيوانات، إذ توفر إحداها الأدوية والعلاج والتطعيم للحيوانات، بينما ستشتري أخرى علفًا وتقدم المساعدات وتوفر نقلًا آمنًا إلى الملاجئ حول العالم.

وأشار البيان إلى ضرورة دعم حديقة حيوان ميكولايف التي تعتني بالحيوانات وتوفر لهم الضروريات بالرغم من الحرب.

وشدد على توفير الغذاء لهم وفتح الممرات الآمنة وتوفير الوقود للحفاظ على دفء الحيوانات الغريبة، بينما ستعمل جمعية أخرى على توفير العلاج للحيوانات وإيجاد منزل جديد لها.

🐱❤️Ukrainian Instagram celebrity cat Stepan, who earlier was evacuated to France together with his owner, fundraised more than $10,000 to help Ukrainian animals that suffered from war. pic.twitter.com/ERFYrbiBrj

— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) March 28, 2022