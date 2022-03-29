7 مقاصد ينبغي معرفتها.. كيف تستعد لاستقبال شهر رمضان؟

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعد أيام قلائل شهر رمضان المبارك، ويجتهد كلّ على قدر طاقته في وضع البرامج التي تعينه على الاجتهاد في الطاعة وفعل الخيرات واستثمار ساعات هذا الشهر الكريم.

وعن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان قال الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة قطر للجزيرة مباشر إن لشهر رمضان 7 مقاصد ينبغي أن نعرفها ونحققها، وينبغي أن نستقبله ونحن نعي ماهية هذه المقاصد.

المقصد الأول الأكبر: التقوى

قال الله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة: 183).

المقصد الثاني: اليسر

الشعور بأن صيام رمضان أراد الله لنا به اليسر في حياتنا وأفعالنا وأجسادنا، وهذا يعني أننا ينبغي ألا نصنع شيئا ينافي رمضان، فإذا كان ترك الطعام الحلال من أهم برامج رمضان فينبغي ألا نعاكسه فنبحث عن الشبع غير المعتاد.

فاليسر لا يتعلق فقط بإفطار المريض والمسافر بل دورة رمضان في ذاتها بما فيها الصيام تمنحنا اليسر في حياتنا، حيث يقول الله عز وجل عن هذا المقصد “يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر”.

المقصد الثالث: إكمال العدة

فكل دورة مميزة مؤثرة لا ينتفع بها الإنسان إذا أخذ جزءا منها، فلا ينتفع الإنسان بالعلاج إذا أخذ جزءا من دورته، ولا ينتفع الإنسان بالتمرين الرياضي إذا أخذ بعض أيامه، وكذلك من أهم مقاصد رمضان إكمال العدة أي إكمال دورته بالنشاط ذاته الذي بدأناه به وهذا معنى قوله تعالى “وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ” أي ينبغي أن تستكملوا عدة رمضان.

وكلمة ينبغي نأخذها من قوله تعالى “وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ” وكذلك نأخذ منها أن الله يريد منا أن نكمل العدة ما دمنا نستطيع إكمالها.

ومعنى إكمال العدة أيضا أننا ينبغي أن نداوم على ما نصنعه في أول يوم مع زيادة العبء العبادي في العشر الأواخر، وليس العكس فلا ينبغي أن تهبط عزائمنا وتقل هممنا وتفتر رغباتنا مع تقدم الأيام.

المقصد الرابع: تعظيم الله

معنى ذلك أننا ينبغي أن نذلل أنفسنا لتعظيم الله عز وجل قال تعالى “وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ”، وتكبير الله ليس خاصًّا بآخر ليلة من رمضان أو بصباح يوم العيد وإنما المقصود أن نشعر بتكبير الله في أنفسنا دائمًا.

المقصد الخامس: الوصول إلى مرتبة الشكر

فالتقوى ما هي إلا تدريب للشعور بالشكر، لهذا قال الله عز وجل “وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”، وقال في سورة آل عمران “فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”.

المقصد السادس: الشعور بقرب الله من العبد

إذا شعرت بقرب الله في رمضان فينبغي أن يمتدّ ذلك خارج رمضان، قال الله تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ” (سورة البقرة: 186). فإذا شعرت بقربه فماذا تفقد؟

المقصد السابع: تحقيق الرشد

قال تعالى “فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ” (سورة البقرة: 186).

برنامج رمضان

واختتم الدكتور المجيدي حديثه بالقول “إذا تم استيعاب هذه المقاصد استطاع المسلم وضع برنامج مناسب لها.

وينبغي أن نضع البرنامج المناسب لهذه المقاصد السبعة قبل بداية رمضان، ويحتوي البرنامج -على الأقل- على الآتي:

عدد مرات ختم القرآن.

برنامج لقيام الليل العام مع الناس وبرنامج لقيام خاص بك.

برنامج صدقات خاصة برمضان غير الزكاة.

برنامج ذكر شخصي ومع الأهل بصورة يومية منتظمة.

تحديد أدعية بالأمور التي تريد من الله أن يحققها لك لتكررها عند الإفطار وفي السحر يوميا.

معرفة جوامع الأدعية التي ينبغي ألا تنسى.

تحديد خلق سيّئ تريد التخلص منه.

تحديد خلق حسن تريد تنميته.

متى يبدأ شهر الصيام؟

ويتحرى المسلمون هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام مساء الجمعة القادم الأول من أبريل/ نيسان ، ومن المتوقع أن تعلن الدول التي تعتمد رؤية الهلال أن اليوم الأول من شهر رمضان سيوافق يوم الأحد الثالث من أبريل.

أما في الدول التي تعتمد الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور القمرية مثل تركيا، فسيبدأ شهر رمضان يوم السبت الموافق الثاني من أبريل.