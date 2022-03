يمضغ الأسلاك ويخنق الماشية ويتدفق كالنهر.. “النمل المجنون” يعود ويغزو تكساس

عاد “النمل المجنون” الغازي ليجتاح أجزاءً من ولاية تكساس الأمريكية فيثير قلقًا وذعرًا لدى السكان، ويتسبب في كثير من الأضرار البيئية.

وتطلق تسمية “النمل المجنون الأسمر” على النمل من فصيلة (Nylanderia fulva) الذي يسكن أمريكا الجنوبية، وقد شوهد هذا النوع من النمل في الولايات المتحدة أول مرة في هيوستن عام 2002.

ويتسبب النمل المجنون في الكثير من الأضرار البيئية، حيث يؤثر في الحشرات والزواحف والثدييات، ويمكن أن يتسبب في إصابات فردية هائلة لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ونتج عن اجتياح سابق لهذا النوع من النمل عام 2016 في تكساس إصابة صغار الأرانب بالعمى في أعشاشها بسبب ما تنفثه أسراب هذا النمل من أحماض، كما نتج عنه نفوق عشرات من الطيور والعقارب والثعابين.

Tawny crazy ants can seem unbeatable, killing wildlife, invading buildings, and even shorting out motors and electrical devices—but new research finds a funguslike pathogen may be their kryptonite. https://t.co/D9RQQybezX

— News from Science (@NewsfromScience) March 28, 2022