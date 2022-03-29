يمضغ الأسلاك ويخنق الماشية ويتدفق كالنهر.. “النمل المجنون” يعود ويغزو تكساس

عاد “النمل المجنون” الغازي ليجتاح أجزاءً من ولاية تكساس الأمريكية فيثير قلقًا وذعرًا لدى السكان، ويتسبب في كثير من الأضرار البيئية.

وتطلق تسمية “النمل المجنون الأسمر” على النمل من فصيلة (Nylanderia fulva) الذي يسكن أمريكا الجنوبية، وقد شوهد هذا النوع من النمل في الولايات المتحدة أول مرة في هيوستن عام 2002.

ويتسبب النمل المجنون في الكثير من الأضرار البيئية، حيث يؤثر في الحشرات والزواحف والثدييات، ويمكن أن يتسبب في إصابات فردية هائلة لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ونتج عن اجتياح سابق لهذا النوع من النمل عام 2016 في تكساس إصابة صغار الأرانب بالعمى في أعشاشها بسبب ما تنفثه أسراب هذا النمل من أحماض، كما نتج عنه نفوق عشرات من الطيور والعقارب والثعابين.

Tawny crazy ants can seem unbeatable, killing wildlife, invading buildings, and even shorting out motors and electrical devices—but new research finds a funguslike pathogen may be their kryptonite. https://t.co/D9RQQybezX — News from Science (@NewsfromScience) March 28, 2022

وصرح عالم الأحياء في جامعة تكساس إد ليبرون لوسائل إعلام محلية قائلا “هناك غزو جنوني للنمل، حيث توجد الآن أنهار من النمل تتجه صعودًا وهبوطًا وتسيطر على كل شجرة”.

واكتشف ليبرون وفريق عمله أن نوعًا معينًا من الفطريات يمكن أن يقضي بشكل فعال على مستعمرات النمل المجنون، وفقًا لورقة بحثية جديدة نُشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وتابع “يعتبر النمل المجنون من الأنواع غير الاعتيادية، لأنه لا يقوم ببناء أكوام أو أعشاش مركزية بل يقوم ببناء مستعمرات تحت الحجارة أو في جذوع الأشجار”، مؤكدًا أن هذا النوع من النمل أقوى من غيره لوجود عدة ملِكات في المستعمرة الواحدة.

وأضاف “لقد درسنا سلوك النمل المجنون على مدار 9 سنوات، واكتشفنا نوعًا من الفطريات يؤثر فيه بدرجة كبيرة حيث يصيب النمل بمرض فطري يحول الخلايا الدهنية للنمل إلى جراثيم”.

وأبلغت أكثر من 27 مقاطعة في تكساس عن تفشي النمل بشكل كبير. وسمحت وكالة حماية البيئة للسكان باستخدام مبيدات الآفات بشكل مقيد بالتزامن مع نصب الكمائن للسيطرة على النمل.

وينجذب النمل المجنون إلى المعدات الكهربائية ويمكنه مضغ المواد العازلة والأسلاك والمعدات الكهربائية القصيرة ويمكن لسرب من النمل المجنون أن يخنق أنواعًا من الحيوانات الكبيرة نسبيًّا مثل الماشية.

واكتسب هذا النوع من النمل اسمه نظرًا للطريقة غير المستقيمة التي يتحرك بها، فبدلًا من السير في خط مثل معظم النمل يتحرك كالمجنون في نمط غير متوقع.

ويتميز هذا النوع من النمل بلونه البني المائل إلى الحمرة ويفضل التعشيش في الدوائر والأسلاك للتدفئة.