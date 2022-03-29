مرتع للبكتيريا لا تقضي عليها المناديل المبللة.. كيف تنظف ألعاب أطفالك؟

إذا وجدت نفسك محاطًا بمجموعة من الأشياء الملونة، فقد تكون أبًا جديدًا، ويعد ملء حياة طفلك الصغير بالألعاب لإسعاده وتسليته أحد أكثر جوانب الأبوة متعة، فيما تعتبر مشاهدتهم وهم يتعجبون ويكتشفون ألوانًا وأنسجة وأشكالًا وحيوانات جديدة شعورًا لا مثيل له.

وأول ما يقوم به الأطفال لاكتشاف هذه الألعاب هو الذهاب بها إلى الفم، ما يجعل التساؤل عن كيفية القيام بتنظيفها ملحًا.

ما تحتاجه لتنظيف لعب الأطفال؟

من المحتمل أنك تمتلك عددًا من منتجات التنظيف الآمنة للاستخدام على ألعاب الأطفال البلاستيكية، مثل المناديل المبللة، ومحلول بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3٪ ومبيض الكلور.

يمكنك أيضًا التحقق من منتجات رعاية الأطفال في أي سوبر ماركت أو صيدلية، حيث تجد بعض المنظفات المعبأة في زجاجات خصيصًا للتعقيم.

يقول براندي ونش، مالك متجر للتنظيف: “من المحتمل أن تدخل الألعاب في فم طفلك، لذا عليك التأكد من التفكير في استخدام مادة كيميائية آمنة مثل الخل أو الكحول أو بيروكسيد”.

وإذا كنت ستغسل بعض الألعاب المحشوة أو المحنطة، فتأكد من المنظفات وأوراق التجفيف على بشرة الطفل.

ومهما كان ما تستخدمينه لغسل ملابس طفلك الصغير، فمن المؤكد أنه سيفي بالغرض.

خطوة بخطوة

عند تنظيف ألعاب الأطفال القماشية، يكون الأكثر فاعلية إدخالها لغسالة الملابس والمجفف، وللقيام بذلك، ضع الحيوانات المحشوة في كيس من الكتان أو الشبك، خاصة إذا كانت صغيرة أو عليها أي قماش قد يصيبه التلف أثناء الغسيل.

يقول ونش: “يمكنك إضافة الخل إلى دورة الغسيل بدلاً من المبيض، ومن المرجح أن يؤدي التبييض إلى ظهور بقع عليها”.

يُنصح بتشغيل الغسالة على الدورة السريعة، والمجفف أيضا، ويقول ونش: “لا تستخف بإدخال الألعاب القماشية للغسالة والمجفف والحصول على قطع نظيفة”

الألعاب البلاستيكية

يوصي ونش بغمر الألعاب في حمام مائي مع منتج التنظيف حتى يتم نقعها أو رشها ووضعها على سطح نظيف لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق.

ويقول “تأكد من نقع سطح اللعبة طوال فترة التعقيم اللازمة، وعادة ما تكون دقيقتين”.

كما ينصح بالامتناع عن استخدام مناديل مطهرة، والتي من المحتمل ألا تبقي السطح رطبًا بدرجة كافية لقتل الجراثيم بشكل صحيح.

يوصي بترك الألعاب تجف في الهواء مع بقاء منتج التنظيف عليها، ثم شطفها بالماء الدافئ لتخليصها من أي مواد كيميائية.

وأخيرًا، ترك الألعاب تجف في الهواء مرة أخرى بدلاً من مسحها بمنشفة.

ما يجب مراعاته

بالنسبة للمبتدئين، لا تضع أي شيء في الغسالة يحتوي على بطارية، فاللعبة الراقصة التي تنطق بعبارات رائعة لن تقوم بهذا الأداء بعد الآن إذا دخلت الغسالة.

يشدد ونش على الانتباه بشكل خاص لألعاب الاستحمام، والتي غالبًا ما تحتوي على ثقوب في الأسفل.

ويقول من المهم إفراغ كل الماء بعد كل استخدام حتى يجف تمامًا قبل غمره مرة أخرى في الحوض، وإلا يمكن أن تصبح هذه الألعاب مرتعا للبكتيريا، وأكد أن الوقاية ستكون عاملاً رئيسياً في صيانة ألعاب الحمام.

ويضيف أن ألعاب الاستحمام أو القماش أو ألعاب الاستحمام التي تحتوي على ثقوب تتطلب المزيد من العناية. وقال “استثمر في كيس شبكي معلق وسيسمح للألعاب بالتجفيف والتعرض الهواء بعد كل استخدام”.

وأخيرا، حث مالك متجر التنظيف على التأكد من شطف الألعاب سريعًا بعد الاستخدام قبل وضعها في الكيس الشبكي.