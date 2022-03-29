“قلبي ينزف”.. فنانة روسية تحتج على الحرب بفستان أبيض ملطخ بالأحمر (فيديو)

احتجت فنانة روسية بفستان أبيض ملطخ باللون الأحمر على هجوم بلادها العسكري على أوكرانيا.

واختارت الفنانة إحدى ساحات مدينة سان بطرسبرغ، حيث اعتلت دَرَج السلّم ليتمكن المارة من رؤيتها بوضوح.

وارتدت فستانًا أبيض اللون ملطخًا بصبغة حمراء، في إشارة إلى الدم، بينما ظلت تردد عبارة “قلبي ينزف” لمدة 10 دقائق.

ووضعت قدميها على قطعة قماش بيضاء كُتب عليها “لا جدوى من المطالبة بالعقل لذلك أناشد قلوبكم.. النساء والأطفال والعجائز يموتون كل يوم في أوكرانيا”.

بفستان أبيض ملطخ.. فنانة روسية تحتج على الحرب#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/11TWAV9LDN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 29, 2022

وظلت الفنانة تردد كلماتها أمام المارّة الذين حاولوا توثيق اللحظة بكاميرات هواتفهم قبل أن تداهمهم الشرطة.

واعتقلت الشرطة الروسية الفنانة بينما ظلت تواصل الهتاف.

وخرج الروس في احتجاجات بمختلف المدن مع بداية قصف بلادهم لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لتأكيد الرفض الشعبي للحرب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 700 شخص تظاهروا للاحتجاج على الحرب في أيامها الأولى.

ولم تستثن الشرطة الروسية من حملات الاعتقال النساء ولا كبار السن، كما شددت الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.