بأدوات بسيطة.. هندي يبتكر مشّاية رياضية تعمل من دون كهرباء (فيديو)

ربما يفكر عشاق اللياقة البدنية الذين يخططون لشراء جهاز الجري وتركيبه في المنزل في إلقاء نظرة على هذا البديل الصديق للبيئة، الذي صمّمه رجل من ولاية تيلانغانا جنوبي الهند.

وقد حظي المقطع الذي يظهر فيه الرجل وهو يعمل على جهاز المشي الخشبي بانتشار واسع على الإنترنت، حتى إن محاولته المبتكرة هذه جذبت انتباه وزير تكنولوجيا المعلومات في ولايته الذي أعاد نشر الفيديو موصيًا المركز الحكومي للنماذج الأولية بالاتصال بالرجل ومساعدته.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية وشوهد مئات آلاف المرات حتى الآن.

ويمكن رؤية الرجل في المقطع وهو يستخدم مهاراته في النجارة لتجميع جهاز المشي، حيث يضع الأجزاء الخشبية معًا ويثبتها بإحكام.

وأثناء عرض الفيديو، يوضح الرجل بسهولة كيفية عمل جهاز المشي إذ يمسك بالمقبض الخشبي ويحرك ساقيه على الأجزاء التي تم تجميعها على غرار الحزام الناقل، والمثير للدهشة أن جهاز المشي الخشبي يمكن رؤيته وهو يتحرك دون استخدام أي كهرباء.

Wow! 👏👏 @TWorksHyd please connect & help him scale up https://t.co/FVgeHzsQx8

— KTR (@KTRTRS) March 18, 2022