حضر الجميع وغاب هو.. تونسي يحصل على درجة الدكتوراه بعد وفاته

أشرف أساتذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، أمس الاثنين، على مناقشة أطروحة دكتوراه غاب عنها الطالب.

وحضر مناقشة الدكتوراه في القانون العام أساتذة الجامعة وطلابها وأفراد أسرة الباحث فتحي جامع، الذي غيّبه الموت قبل مناقشة رسالته.

والتف الحاضرون حول صورة الفقيد مع إكليل من الزهور والزي الرسمي لمناقشة الأطروحة.

ونظمت أسرة جامع ومشرفوه المناقشة تكريمًا لروحه وعرفانًا لجهوده.

وحضر الحفل وزير التربية السابق ورئيس جامعة تونس المنار فتحي سلاوتي.

وتولى أحد المشرفين تقديم أطروحة الدكتوراه نيابة عن صاحبها المتوفي، وناقش أعضاء اللجنة ما جاء فيها.

وحظيت الأطروحة بالقبول، وحصلت على تقدير “مشرّف جدًّا مع تهنئة اللجنة”.