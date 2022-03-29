“تحدي الماء”.. هكذا تنافس أطفال من غانا على حفظ القرآن الكريم (فيديو)

تنافس فتيات وصبية من غانا غرب أفريقيا على حفظ القرآن الكريم على طريقة تحديات تطبيق تيك توك الشهير.

ويظهر الفيديو مجموعة من الفتيات والصبية وهم يلعبون “تحدي الماء”، بتوجيه كيس ماء فوق رأس الجالس على كرسي التحدي وعيدان خشبية.

مسابقة إكمال الآيات.. مجموعة من الفتيات والصبية في #غانا غرب #أفريقيا يتنافسون بينهم في حفظ #القرآن الكريم pic.twitter.com/5QDe4mSyhW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 28, 2022

وتبدأ من تحمل الكيس المائي تلاوة إحدى الآيات من القرآن الكريم ليكملها الجالس على الكرسي، فيما تحمل عيدانًا خشبية حتى تثقب بها الكيس في حال لم يكمل المتنافس الآية.

ونجحت الفتيات الأربع في التحدي كما فاز الشابان، وتمكن جميعهم من إتمام الآيات.

وحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات فيما تداولته صفحات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.