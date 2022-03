ويل سميث يعتذر وغرفة نوم والدته تكشف سرّ الصفعة التي وجهها لمقدم حفل الأوسكار

أثارت صفعة النجم العالمي ويل سميث لزميله الممثل الكوميدي كريس روك الذي قدم حفل جوائز أوسكار 2022، جدلًا عالميًّا واسعًا وفتحت باب التساؤلات حول السبب الحقيقي الذي دفع نجم هوليوود للتصرف بهذا الشكل.

وقدم ويل سميث (53 عامًا) اعتذارًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب موجة من الانتقادات اجتاحت العالم ووصل صداها إلى نجوم هوليوود والمسؤولين في أكاديمية فنون وعلوم الفيلم السينمائي.

وقال سميث في بيانه الصحفي “العنف بجميع أشكاله سام ومدمر وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر”.

وأضاف “النكات بحقي هي جزء من العمل لكن نكتة حول الحالة الطبية لجادا (زوجة ويل سميث) كانت أكثر من قدرتي على التحمل وكان رد فعلي عاطفيًّا”.

ووجه حديثه لزميله كريس روك “أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس لقد تجاوزت حدودي وكنت مخطئًا، أشعر بالحرج ولم تكن أفعالي تدل على مواصفات الرجل الذي أريد أن أكونه، لا مكان للعنف في عالم من الحب واللطف”.

واعتذر سميث أيضًا لأكاديمية فنون وعلوم الفيلم السينمائي فقال “أعتذر أيضًا لمنتجي العرض وجميع الحضور وكل من شاهدني في جميع أنحاء العالم.. يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لطّخ رحلة رائعة لنا جميعًا”.

الصفعة وسرّ شخصية سميث

ورصدت لقطات مصورة من الحفل أول ردّ للنجم العالمي الذي شارك الجمهور بالضحك بعد تعليق كريس روك حول مظهر زوجته، كما رصدت علامات استياء واضحة على ملامح زوجته جادا سميث.

وقام سميث بصفع زميله بعد لحظات فقط من استياء زوجته، مما دفع الكثيرين إلى طرح الأسئلة حول سرّ هذا التغيّر الكبير في تعامل النجم العالمي مع الموقف.

وحاول سميث تبرير موقفه خلال خطاب الفوز بجائزة الأوسكار “يجب أن تكون قادرًا على تحمل الإساءة وقبول حديث الناس عنك بجنون، هناك أشخاص لا يحترمونك وعليك أن تبتسم وتتظاهر بأن الأمر على ما يرام، لكن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة”.

وتحمل السيرة الذاتية لويل سميث تفسيرًا لرغبته في الدفاع عن زوجته وعائلته بهذا الشكل، حيث تعرضت والدة سميث لسوء معاملة وعنف أسري سنوات طويلة، حسبما رصدت صحيفة (الغارديان) البريطانية.

ويروي النجم الحائز على الأوسكار في مذكراته الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ذلك قائلا “عندما كنت في التاسعة من عمري شاهدت والدي يضرب أمي على جانب رأسها بقوة لدرجة أنها انهارت ورأيت الدم يخرج من فمها”.

“Everything that I done has been a subtle string of apologies to my mother for my inaction that day. For failing her in the moment. For failing to stand up to my father."https://t.co/oGBJ54mMUk

— Cesar Gaglioni 💉 (@cesargaglioni) March 28, 2022