ويل سميث يتصدر عالميا بعدما صفع مذيع حفل الأوسكار لسخريته من زوجته (فيديو)

لم يملك الممثل العالمي ويل سميث نفسه خلال حفل الأوسكار مساء أمس الأحد، وصعد إلى خشبة المسرح فجأة ليصفع مقدم الحفل بسبب دعابته من زوجته الحليقة الرأس وسط ذهول الملايين.

ولم يصدق مشاهدو حفل الأوسكار والنجوم الحاضرون ردّ سميث بصفع الممثل الفكاهي كريس روك.

وكان كريس روك الذي شارك في تقديم الأمسية قد أطلق لتوه دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض “الثعلبة” الجلدي الذي يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وقال روك إنه يبدو أن ثمة نسخة قادمة من فيلم “جي آي جين” وهو فيلم ظهرت فيه الممثلة الشهيرة ديمي مور حليقة الرأس عام 1997، لتنتقل الكاميرا إلى جادا سميث التي بدت مستاءة من الدعابة.

وما كان من زوجها المحب إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك، وسُمع صوت الصفعة في مكبرات الصوت وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وبادرت محطة (إيه بي سي) إلى قطع الصوت خلال المشهد الذي أعقب ذلك، لكن الحوار كان مسموعًا على التلفزيونات الأجنبية.

قال كريس روك “واو. واو. لقد صفعني ويل سميث” ليجيب سميث “نعم”، ويرد روك مبرّرًا “لقد كانت مزحة عن فيلم جي آي جين”.

وصاح به ويل سميث وهو يجلس إلى جانب زوجته قائلًا “لا تنطق اسم زوجتي على فمك اللعين”، ثم كرر نفس الجملة بصوت أعلى وأقوى في نبرة بدت أقرب للتهديد.

وبعدها بأكثر من 40 دقيقة، عاد النجم ويل سميث إلى خشبة المسرح ليتسلم جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد” حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز.





وألقى سميث كلمة مؤثرة والدموع تملأ عينيه مقدمًا اعتذاره لزملائه الممثلين وللأكاديمية الأمريكية للفيلم السينمائي وهي الجهة القائمة على جوائز الأوسكار.

وقال سميث “الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة”.