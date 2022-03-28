ممثل أمريكي يهدد بإذابة جوائز الأوسكار علنًا إذا لم يُدعَ رئيس أوكرانيا للحفل (فيديو)

شنّ الممثل الأمريكي (شون بن) هجوما على منظمي حفل الأوسكار مهددا بتدمير وإذابة جوائز الأوسكار علنًا في أماكن عامة إذا لم يُدعَ الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي للتحدث عن الأزمة الإنسانية في بلاده.

ووصف (شون بن) -في حديثه لشبكة (سي إن إن) الأمريكية- أيّ نقص محتمل في حفل توزيع جوائز الأوسكار لدعم الشعب الأوكراني بأنه “أكثر اللحظات فظاعة في كل تاريخ هوليوود”.

وأشارت صحفية الغارديان البريطانية إلى أن زيلينسكي رفض دعوة للظهور في حفل الأوسكار عن طريق تطبيق زووم، كما رفضت إدارة الحفل فكرة ظهور الرئيس الأوكراني عبر البث المباشر.

وذهب (شون بن) مؤخرا إلى كل من أوكرانيا وبولندا لتصوير فيلم وثائقي عن الحرب ومأساة اللاجئين.

والجدير بالذكر أنه لم يتم ترشيح بن للجائزة هذا العام، وكان قد فاز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل مرتين عامي 2003 و2008.

أثارت الفكرة جدلا على منصات التواصل العالمية وتساءل أحد المغردين “كيف يملك زيلينسكي الوقت للظهور في الحفل” أصلًا؟، وكتب آخر “إنه يقاتل من أجل حياته في هذا التوقيت، لكن لديه الوقت لإجراء مقابلات في (سي إن إن) وتسجيل مقطع للأوسكار حتى تتمكن النخبة من الوقوف والتصفيق”!

وتساءل مدون “ماذا يتوقع شون بين أن يحدث إذا عرضوا مقطع فيديو لـزيلينسكي في حفل الأوسكار؟ هل يتوقع استسلام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؟”.