كيف تفاعل مشاهير هوليوود مع صفعة ويل سميث في حفل الأوسكار؟ (فيديو)

صدم ويل سميث الحائز على جائزة أفضل ممثل المتفرجين عندما صفع مقدم الحفل كريس روك على وجهه وصاح فيه بعبارات بذيئة بعد مزحة عن شعر زوجته، في لحظة طغت على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية.

وأصبحت الواقعة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل عدد كبير من المشاهير والنشطاء معها.

ودعم مغني الراب والممثل جيدن سميث، نجل ويل سميث وجيدا بينكت، والده وكتب: “هذه هي الطريقة التي نرد بها”.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

واعتبرت الممثلة ميا فارو، أنها كانت “مجرد مزحة”، وأن كريس روك “يقدم النكات، وكانت هذه مزحة لطيفة بالنسبة له”.

It was just a joke. Jokes are what Chris Rock does. Always has been edgy. This was a mild joke for him. And i love GI Jane — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 28, 2022

وشاطرت الممثلة الكوميدية كاثي غريفين زميلتها نفس الرأي، وكتبت على تويتر: “هذه ممارسة سيئة جدا، أن تصعد على خشبة المسرح وتعتدي جسديا على ممثل كوميدي”.

وتابعت غريفين في تغريدتها “الآن علينا جميعا أن نقلق بشأن من يريد أن يكون ويل سميث التالي في النوادي والمسارح الكوميدية”.

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters. — Kathy Griffin (@kathygriffin) March 28, 2022

وكتبت الممثلة صوفيا بوش “العنف ليس جيدا، الاعتداء ليس هو الحل أبدا، وأيضا هذه هي المرة الثانية التي يسخر فيها كريس من جيدا على خشبة مسرح الأوسكار، والليلة تحدث عن الثعلبة التي تعاني منها”.

وأضافت أن السخرية من مرض مناعي لشخص ما هو خطأ، القيام بذلك عن قصد هو أمر قاس، يحتاج الاثنان إلى استراحة”.

Violence isn’t ok. Assault is never the answer. Also? This is the 2nd time that Chris has made fun of Jada on the #Oscars stage, & tonight he went after her alopecia. Punching down at someone’s auto-immune disease is wrong. Doing so on purpose is cruel. They both need a breather. — Sophia Bush (@SophiaBush) March 28, 2022

وقال مقدم البرامج الحوارية كونان أوبرايان، “رأيت للتو صفعة ويل سميث. هل يمكنني استعارة مسرحية ليلية ليوم غد فقط؟”.

Just saw the Will Smith slap. Anyone have a late night show I can borrow just for tomorrow? — Conan O'Brien (@ConanOBrien) March 28, 2022

ورأى المخرج روب راينر، أن “ويل سميث مدين لكريس روك باعتذار، لا يوجد عذر لما فعله، إنه محظوظ لأن كريس لم يوجه له اتهامات بالاعتداء”.

Will Smith owes Chris Rock a huge apology. There is no excuse for what he did. He’s lucky Chris is not filing assault charges. The excuses he made tonight were bullshit. — Rob Reiner (@robreiner) March 28, 2022

وكتبت المؤلفة برناردين إيفاريستو: “يا له من شيء يصعب الاستيقاظ عليه، خامس رجل أسود يفوز بجائزة أوسكار خلال ما يقرب من 100 عام، والأول منذ 16 عاما، يلجأ إلى العنف بدلا من استخدام قوة الكلمات للرد بقوة على كريس روك. ثم يدعي أن الله والحب جعلاه يفعل ذلك”.

What a thing to wake up to. Only the fifth black man in nearly 100 years to win an Oscar for male lead, and the first in 16 years, resorts to violence instead of utilising the power of words to slay Chris Rock. Then he claims God and Love made him do it. https://t.co/yz218cZOIu — Bernardine Evaristo (@BernardineEvari) March 28, 2022

وعبّرت الممثلة والعارضة جودي تيرنر سميث، عن صدمتها قائلة “بقدر ما سارت ‭’‬هذه الواقعة‭’‬ ما زلت أحاول الفهم، أشعر بالحرج لكل المعنيين”.

and as far as *that incident* goes….. i am still processing. i have second hand embarrassment for all involved. — Jodie (@MissJodie) March 28, 2022

وأصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المعنية بمنح جوائز الأوسكار، بيانا للتعليق على واقعة الصفع خلال الحفل الـ94 لجوائز الأوسكار.

وقالت في بيان “الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل، اليوم نحن سعداء بالاحتفال بالفائزين بجوائز الأكاديمية في نسختها الـ94، الذين يستحقون الاحترام من زملائهم ومحبي الأفلام في أنحاء العالم”.

وكان سميث قد قام بصفع روك بعدما سخر من مظهر شعر زوجته جادا بنكيت سميث.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس أن روك رفض تقديم شكوى للشرطة، وقالت في بيان “شرطة لوس أنجلوس على علم بحدوث واقعة بين فردين خلال برنامج جوائز الأكاديمية”.

ويعتبر أوسكار أفضل ممثل الذي حصل عليه ويل سميث عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد”، بمثابة تتويج لمسيرته الفنية الطويلة.

وهذا الأوسكار هو الأول لويل سميث الذي رشح سابقا لهذه الجائزة مرتين، الأولى عن دوره في فيلم “علي” الذي يتناول قصة بطل الملاكمة محمد علي كلاي عام 2002 والثانية بعد 5 سنوات عن دوره في “ذي بورسوت أوف هابينس”.