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كيف تفاعل مشاهير هوليوود مع صفعة ويل سميث في حفل الأوسكار؟ (فيديو)

ويل سميث حصل على أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد" (رويترز)
28/3/2022-|آخر تحديث: 28/3/202211:19 PM (مكة المكرمة)

صدم ويل سميث الحائز على جائزة أفضل ممثل المتفرجين عندما صفع مقدم الحفل كريس روك على وجهه وصاح فيه بعبارات بذيئة بعد مزحة عن شعر زوجته، في لحظة طغت على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية.

وأصبحت الواقعة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل عدد كبير من المشاهير والنشطاء معها.

ودعم مغني الراب والممثل جيدن سميث، نجل ويل سميث وجيدا بينكت، والده وكتب: “هذه هي الطريقة التي نرد بها”.

واعتبرت الممثلة ميا فارو، أنها كانت “مجرد مزحة”، وأن كريس روك “يقدم النكات، وكانت هذه مزحة لطيفة بالنسبة له”.

وشاطرت الممثلة الكوميدية كاثي غريفين زميلتها نفس الرأي، وكتبت على تويتر: “هذه ممارسة سيئة جدا، أن تصعد على خشبة المسرح وتعتدي جسديا على ممثل كوميدي”.

وتابعت غريفين في تغريدتها “الآن علينا جميعا أن نقلق بشأن من يريد أن يكون ويل سميث التالي في النوادي والمسارح الكوميدية”.

وكتبت الممثلة صوفيا بوش “العنف ليس جيدا، الاعتداء ليس هو الحل أبدا، وأيضا هذه هي المرة الثانية التي يسخر فيها كريس من جيدا على خشبة مسرح الأوسكار، والليلة تحدث عن الثعلبة التي تعاني منها”.

وأضافت أن السخرية من مرض مناعي لشخص ما هو خطأ، القيام بذلك عن قصد هو أمر قاس، يحتاج الاثنان إلى استراحة”.

وقال مقدم البرامج الحوارية كونان أوبرايان، “رأيت للتو صفعة ويل سميث. هل يمكنني استعارة مسرحية ليلية ليوم غد فقط؟”.

ورأى المخرج روب راينر، أن “ويل سميث مدين لكريس روك باعتذار، لا يوجد عذر لما فعله، إنه محظوظ لأن كريس لم يوجه له اتهامات بالاعتداء”.

وكتبت المؤلفة برناردين إيفاريستو: “يا له من شيء يصعب الاستيقاظ عليه، خامس رجل أسود يفوز بجائزة أوسكار خلال ما يقرب من 100 عام، والأول منذ 16 عاما، يلجأ إلى العنف بدلا من استخدام قوة الكلمات للرد بقوة على كريس روك. ثم يدعي أن الله والحب جعلاه يفعل ذلك”.

وعبّرت الممثلة والعارضة جودي تيرنر سميث، عن صدمتها قائلة “بقدر ما سارت ‭’‬هذه الواقعة‭’‬ ما زلت أحاول الفهم، أشعر بالحرج لكل المعنيين”.

وأصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المعنية بمنح جوائز الأوسكار، بيانا للتعليق على واقعة الصفع خلال الحفل الـ94 لجوائز الأوسكار.

وقالت في بيان “الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل، اليوم نحن سعداء بالاحتفال بالفائزين بجوائز الأكاديمية في نسختها الـ94، الذين يستحقون الاحترام من زملائهم ومحبي الأفلام في أنحاء العالم”.

وكان سميث قد قام بصفع روك بعدما سخر من مظهر شعر زوجته جادا بنكيت سميث.

الممثل ويل سميث(يمين) يصفع الممثل الفكاهي كريس روك (رويترز)

وأكدت شرطة لوس أنجلوس أن روك رفض تقديم شكوى للشرطة، وقالت في بيان “شرطة لوس أنجلوس على علم بحدوث واقعة بين فردين خلال برنامج جوائز الأكاديمية”.

ويعتبر أوسكار أفضل ممثل الذي حصل عليه ويل سميث عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد”، بمثابة تتويج لمسيرته الفنية الطويلة.

وهذا الأوسكار هو الأول لويل سميث الذي رشح سابقا لهذه الجائزة مرتين، الأولى عن دوره في فيلم “علي” الذي يتناول قصة بطل الملاكمة محمد علي كلاي عام 2002 والثانية بعد 5 سنوات عن دوره في “ذي بورسوت أوف هابينس”.

المصدر : وكالات