ويل سميث أفضل ممثل لأول مرة و”كودا” فيلم العام.. إليك أبرز الفائزين بجوائز أوسكار 2022

شنّ الممثل الأمريكي (شون بن) هجوما على منظمي حفل الأوسكار مهددا بتدمير وإذابة جوائز الأوسكار علنًا في أماكن عامة إذا لم يُدعَ الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي للتحدث عن الأزمة الإنسانية في بلاده.