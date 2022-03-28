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ويل سميث أفضل ممثل لأول مرة و”كودا” فيلم العام.. إليك أبرز الفائزين بجوائز أوسكار 2022

حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94 (الأوربية)
28/3/2022-|آخر تحديث: 28/3/202212:19 PM (مكة المكرمة)

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الفيلم السينمائي أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، أرفع جوائز في صناعة السينما خلال دورتها الرابعة والتسعين يوم الأحد في حفل مباشر.

وفيما يلي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم

(كودا).

أفضل ممثل

ويل سميث وذلك عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد) “الملك ريتشارد”.

الممثل الأمريكي ويل سميث يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل (رويترز)

أفضل ممثلة

جيسيكا تشستين عن دورها في فيلم (ذا آيز أوف تامي فاي) “عيون تامي فاي”.

الممثلة جيسيكا تشستين، الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة (رويترز)

أفضل مخرجة

جين كامبيون عن فيلم (ذا باور أوف ذا دوغ) “قوة الكلب”

المخرجة جين كامبيون تتسلم جائزة أوسكار أفضل مخرجة عن فيلم (ذا باور أوف ذا دوغ) (رويترز)

أفضل ممثل مساعد

تروي كوتسور عن دوره في فيلم (كودا).

الممثل تروي كوتسور (رويترز)

أفضل ممثلة مساعدة

آريانا ديبوز عن دورها في فيلم (ذا وست سايد ستوري) “قصة الحي الغربي”.

الممثلة آريانا ديبوز تفوز بجائزة أوسكار أفصل ممثلة مساعدة (الأوربية)

أفضل سيناريو عن قصة أصلية

(بلفاست).

الممثل والمخرج وكاتب السيناريو كينيث براناه يتسلم جائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي عن فيلمه “بلفاست” (رويترز)

أفضل سيناريو عن قصة مقتبسة

(كودا).

أفضل فيلم طويل بالرسوم المتحركة

(إنكانتو).

 

أفضل فيلم وثائقي

(سمر أوف سول) “صيف الروح”.

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

(درايف ماي كار) “قودي سيارتي” – اليابان.

المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي يحمل جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عن فيلمه “قودي سيارتي” (رويترز)
المصدر : وكالات