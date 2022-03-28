ويل سميث أفضل ممثل لأول مرة و”كودا” فيلم العام.. إليك أبرز الفائزين بجوائز أوسكار 2022
28/3/2022-|آخر تحديث: 28/3/202212:19 PM (مكة المكرمة)
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الفيلم السينمائي أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، أرفع جوائز في صناعة السينما خلال دورتها الرابعة والتسعين يوم الأحد في حفل مباشر.
وفيما يلي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية:
أفضل فيلم
(كودا).
أفضل ممثل
ويل سميث وذلك عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد) “الملك ريتشارد”.
أفضل ممثلة
جيسيكا تشستين عن دورها في فيلم (ذا آيز أوف تامي فاي) “عيون تامي فاي”.
أفضل مخرجة
جين كامبيون عن فيلم (ذا باور أوف ذا دوغ) “قوة الكلب”
أفضل ممثل مساعد
تروي كوتسور عن دوره في فيلم (كودا).
أفضل ممثلة مساعدة
آريانا ديبوز عن دورها في فيلم (ذا وست سايد ستوري) “قصة الحي الغربي”.
أفضل سيناريو عن قصة أصلية
(بلفاست).
أفضل سيناريو عن قصة مقتبسة
(كودا).
أفضل فيلم طويل بالرسوم المتحركة
(إنكانتو).
أفضل فيلم وثائقي
(سمر أوف سول) “صيف الروح”.
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
(درايف ماي كار) “قودي سيارتي” – اليابان.
المصدر : وكالات