رجل يضرب رأس زميله بوزن 20 كغ في صالة رياضية.. هذا حكم المحكمة (فيديو)

قضت محكمة أسترالية بالسجن على رجل هاجم زميله في صالة لـ”كمال الأجسام”، بوزن حديدي يبلغ 20 كيلوغرامًا، ما أدى إلى كسر جمجمته، وتركه بعد ذلك مضرجًا بالدماء.

ونشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الفيديو الذي سجّلته كاميرات المراقبة، ويظهر لحظة ضرب الرجل بالوزن الحديدي.

ويظهر في التسجيل شخص يدعى (شن ويليام ريان) وهو يحمل وزنًا حديديًا، ويتظاهر بأنه تعثّر في خطواته.

وأوضحت الصحيفة أن ريان لحظة سقوطه الذي بدا متعمدًا، اندفع نحو رجل كان ممدًا على كرسي مخصص لرفع الأثقال، وضرب الوزن الحديدي بوجهه، ليسقط الرجل فورًا، ويتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى.

وتعود الواقعة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن محكمة أسترالية أصدرت قرارها الأسبوع الفائت، وقضت بسجن ريان 19 شهرًا.

رجل يباغت زميله ويضرب رأسه بوزن حديدي ثقله 20 كيلو بصالة رياضية

الرجل اعترف أمام المحكمة بأنه تعمَّد فعل ذلك، حيث كان يعمل مع الضحية في نفس المكان، وهما يعرفان بعضهما البعض.

أُصيب الضحية بكسر في الجمجمة، وعانى من آثار نفسية بعد الحادثة. #أستراليا pic.twitter.com/bbcqKe4UEz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

وفي المحكمة، أصرّ ريان على أن الاعتداء كان “عرضيًا”، لكنه اعترف لاحقًا بأنه كان متعمدًا.

وقال القاضي بيرنز لريان “الضحية كان ضعيفًا لأنه كان مستلقيًا على ظهره، وكانت بيديه أثقال، ولم يكن قادرًا على حماية نفسه، كما لم يكن لديه سبب للاعتقاد بأنك ستهاجمه كما فعلت أنت”.

وأضاف أن “عدم وجود دافع واضح لتورطك في هذه الجريمة أمر مقلق، فعندما يكون هناك دافع واضح لارتكاب جريمة، فمن الممكن في كثير من الأحيان تقييم احتمالية عودة الجاني للإجرام”.