بعد انتقاده تويتر.. إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

قال الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) الملياردير إيلون ماسك في تغريدة أمس السبت إنه “يفكر بجدية” في بناءمنصة جديدة للتواصل الاجتماعي.

وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي تويتر حول ما إذا كان سيفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر وتعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وانتقد ماسك، الذي يستخدم تويتر بكثرة، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة، واعتبر أن الشركة تقوض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022