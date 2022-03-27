بعد انتقاده تويتر.. إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

قال الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) الملياردير إيلون ماسك في تغريدة أمس السبت إنه “يفكر بجدية” في بناءمنصة جديدة للتواصل الاجتماعي.

وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي تويتر حول ما إذا كان سيفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر وتعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وانتقد ماسك، الذي يستخدم تويتر بكثرة، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة، واعتبر أن الشركة تقوض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

وتأتي تغريدة ماسك بعد يوم واحد من نشره استطلاعا على تويتر سأل فيه المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن تويتر يلتزم بمبدأ حرية التعبير، وكانت إجابة أكثر من 70% “لا”.

وقال ماسك يوم الجمعة “نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة. يرجى التصويت بعناية”.

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

وإذا قرر ماسك المضي في إنشاء منصة جديدة، فسوف ينضم إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تقدم نفسها على أنها حامية حرية التعبير والتي تأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأن وجهات نظرهم يتم قمعها على منصات مثل تويتر وفيسبوك المملوك لشركة ميتا ويوتيوب المملوك لألفابت.

ولم تقترب أي من الشركات، بما في ذلك تروث سوشيال المملوكة لدونالد ترمب وجيتر وبارلر وموقع رامبل لمقاطع الفيديو، من مضاهاة شعبية المنصات الرئيسية حتى الآن.