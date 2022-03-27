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انفجار شاحنة كبيرة مليئة بالألعاب النارية في الجزائر (فيديو)

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم إعادة فتح الطريق (مواقع التواصل)
27/3/2022-|آخر تحديث: 27/3/202207:17 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محاولة إخماد حريق شب في شاحنة محمّلة بالألعاب النارية في الجزائر، السبت.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بتدخّل أفراد الحماية المدنية لوحدة المحمدية في ولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد الحريق، وطوّقت المكان تحسبًا لأي طارئ.

ويظهر في الفيديو لحظة انفجار كميات كبيرة من الألعاب النارية في الشاحنة التي كانت بالقرب من جامع الجزائر الكبير.

ولم تعلن السلطات عن أي إصابات بشرية وقعت بسبب الحادث، في حين لم يعرف سبب الانفجار.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي