انفجار شاحنة كبيرة مليئة بالألعاب النارية في الجزائر (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محاولة إخماد حريق شب في شاحنة محمّلة بالألعاب النارية في الجزائر، السبت.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بتدخّل أفراد الحماية المدنية لوحدة المحمدية في ولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد الحريق، وطوّقت المكان تحسبًا لأي طارئ.

ويظهر في الفيديو لحظة انفجار كميات كبيرة من الألعاب النارية في الشاحنة التي كانت بالقرب من جامع الجزائر الكبير.

فيديو صادم لانفجار شاحنة محملة بالألعاب النارية بالجزائر#الجزائر pic.twitter.com/WW1365ClSo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

ولم تعلن السلطات عن أي إصابات بشرية وقعت بسبب الحادث، في حين لم يعرف سبب الانفجار.