أحلام بسيطة وهموم ثقيلة.. حكاية نازح سوري مصاب بالشلل (فيديو)

كرسي متحرك، وغرفة تقيه وطفلتيه نار الصيف وزمهرير الشتاء، ومصدر رزق.. هذه كل أحلام النازح السوري خالد المصاب بشلل نصفي منذ طفولته.

كاميرا الجزيرة مباشر رصدت معاناة خالد وأحلامه، فقال “أنا من ريف المعرة الشرقي بمدينة الصرمان، تهجّرنا بسبب القصف”.

وأضاف “عندي بنتان هدى 4 سنوات وهبة عامان، نعيش بمخيّم عشوائي في خيمة أنا وزوجتي وأولادي، وسط البرد والمطر، رغم عجزي وحالتي الصعبة.. الخيمة في الصيف نار وفي الشتاء برد وطين، نعيش أوضاعًا صعبة”.

وتابع خالد “أُصِبت بالشلل منذ صغري، ولكن كنا نعيش في بيت واسع، ولديّ غرفة خاصة بإطلالة، لكن الحياة في المخيّم صعبة، زوجتي تساعدني على ارتداء ملابسي والدخول والخروج”.

وتحدّث خالد عن أمنياته قائلًا “أتمنى الحصول على كرسي كهربائي يساعدني على الحركة ويخفف عن زوجتي، وغرفة نعيش فيها أفضل من الخيام تقينا البرد والمطر”.

وأضاف “لا أجد عملًا والأسعار غالية، أطمح في مشروع صغير يكون مصدر رزق لي ولأطفالي، والله يفرجها ونرجع لبلادنا”.