طفل ينجو مرتين بأعجوبة من حادث سير مروع (فيديو)

نجا طفل بأعجوبة من حادث مروع وقع في منطقة تشوروكالا بولاية كيرالا الواقعة على ساحل مالابار الهندي.

وأظهر تسجيل مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، الطفل وهو يفقد السيطرة على دراجته مسرعًا مباشرة إلى الطريق الرئيسي.

وبعد فقدانه السيطرة، اصطدم الطفل بدراجة نارية أوقعته أرضًا أمام حافلة ركاب كبيرة، لكن شدة الضربة رمته مترا واحد بعيدا عن الحافلة التي هشّمت الدراجة التي كان يركبها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل كان يركب دراجة جديدة حصل عليها من عائلته.

وأثناء ركوب الدراجة حول منزله، فقد السيطرة فجأة وانطلق بسرعة على الطريق، وتعرض للحادث.

وأفادت بأن الطفل لم يصب بأذى وهو في حالة جيدة.