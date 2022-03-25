الأخبار

لحظات عصيبة.. “الخوذ البيضاء” تنقذ طفلًا سقط في جرف صخري غربي إدلب (صور)

الطفل أحمد بعد إنقاذه من الجرف الصخري (الدفاع المدني)
25/3/2022

أنقذت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، طفلًا سقط في جرف صخري في بلدة دركوش غربي إدلب.

ووصف حساب الخوذ البيضاء على تويتر محاولة الإنقاذ بأنها “عصيبة ومليئة بالتوتر”.

وكان الطفل أحمد يجمع الحطب ليؤمّن الدفء لأسرته -حاله حال كثيرين من أطفال سوريا تأثروا بالحرب والتهجير- عندما سقط في الجرف الصخري.

وقال فريق الإنقاذ إن مكان الحادث كان على ارتفاع كبير وأرض وعرة ومنحدر، ما جعل النجاة أمرًا صعبًا.

وأفاد الدفاع المدني بأن الفريق وجد صعوبة كبيرة لتثبيت الحبال من أجل الوصول للطفل، الذي كان يبعد عنهم بنحو 10 أمتار.

ولجأ الفريق المتطوّع إلى حفر الصخر لتثبيت الحبال من أجل تسهيل عملية التسلّق لإنقاذ الطفل أحمد.

وذكر المتطوّع عمر القصاص، من فريق الإنقاذ أنه وصل إلى هدفه بعد مشاهدة والد أحمد وهو يعانقه.

ويموت أطفال سوريا جوعًا وبردًا إذا نجوا من الصواريخ الروسية، إذ تحتل سوريا المرتبة الأولى بين 10 دول الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي على مستوى العالم، بحسب إحاطة لمجلس الأمن قدمتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا.

وأكدت فيها أن 12 مليون سوري يعانون من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي