خطاب حماسي وقطعة بيتزا وصور سيلفي.. بايدن يتفقد جنود بلاده في بولندا (فيديو)

تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن جنود بلاده المتمركزين في بولندا على مقربة من الحدود الأوكرانية.

وبدأ بايدن زيارته التي تستمر يومين، بلقاء أفراد من الفرقة 82 المحمولة جوا في مدينة جيشوف التي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة مخاطبا الجنود “أنتم وسط معركة بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية”، وأضاف “ما تفعلونه مهم جدا، حقا مهم”.

بعدها جلس الرئيس الأمريكي وسط الجنود في قاعة الطعام وتناول قطعة بيتزا. كما شكر بايدن الجنود مرارا وصافحهم مبتسما والتقط معهم صور “سيلفي”.

في ظل أجواء الحرب.. #بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قرب حدود بولندا مع أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/TKGBQwIw7L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

وبحسب البيت الأبيض، يسعى الرئيس الأمريكي من زيارته إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلدان حلف شمال الأطلسي، وهو ما اعتبره بايدن مرارا واجبا “مقدّسا”.

وعززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في شرق أوربا خلال الأيام الماضية، ويوجد لها قوة قوامها 10500 جندي منتشرين في بولندا.

وكانت الفرقة 82 المحمولة جوا تعمل في أفغانستان قبل أن تغادر الصيف الماضي، وهي ضمن القوات المنتشرة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز حضور القوات الأمريكية في إطار مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا.