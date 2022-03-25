تمسّك بجذع شجرة.. محاولة مستميتة لإنقاذ طفل عالق وسط فيضانات جارفة (فيديو)

أقدم على محاولة جريئة، لإنقاذ طفل عالق وسط مياه سيول وفيضانات جارفة في باراغوي، بأمريكا الجنوبية.

وأظهر مقطع فيديو، الرجل وهو يحاول “التنقل” وسط مياه الفيضانات الجارفة، للوصول إلى طفل تعلق بجذع شجرة تتدفّق حولها مياه غزيرة.

وبعد جهد كبير وسط مصارعة الأمواج، استطاع الرجل الوصول إلى مكان الطفل المذعور.

فيضانات في باراغواي

وهطلت أمطار غزيرة في عاصمة باراغواي (أسونسيون) وطلب سكان المناطق الأكثر تضررًا، المساعدة حيث لا تزال منازلهم وشوارعهم مغمورة بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الأربعاء.

وتحولت شوارع العاصمة إلى ما يشبه الأنهار، وشوهدت سيارات مغمورة في الماء، مع انجراف المركبات في اتجاه مجرى النهر.

وتظهر لقطات أخرى، الطرق والشوارع وقد غمرتها المياه، وسيارات متضررة عالقة في الأرصفة ومواقف السيارات، في وقت يحاول فيه بعض السكان إخراج المياه من بيوتهم.

ويشعر بعض السكان المتضررين بالإحباط، ويقولون إنهم لم يتلقوا دعما فوريا عقب كارثة الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة.