بعد 35 سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. الأسير المحرر رشدي أبو مخ يحتفل بزفافه (فيديو)

احتفل الأسير الفلسطيني المحرر رشدي صالح أبو مخ (58 عامًا)، اليوم الخميس، بزواجه بعد 35 سنة من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واختار صالح 24 مارس/آذار وهو ذكرى اعتقاله عام 1985، بعد اتهامه بالمشاركة في عملية خطف جندي إسرائيلي وقتله.

وقضى الأسير المحرر 35 سنة داخل سجون الاحتلال، ثم أضافت له السلطات الإسرائيلية 12 يومًا، بدعوى أنه لم يسدد مخالفة مرور سُجلت في حقه قبل أَسرِه.

وقرر صالح الذي دخل المعتقل وهو في 23 من عمره بعد أن قضى داخله أكثر مما قضاه في الخارج، أن يكون اليوم نفسه تاريخًا لبداية حياة جديدة.

واحتفل صالح بعرسه في حفل محدود جمع الأصدقاء، بعد أن فقَد والدته قبل خروجه من السجن بسنتين، وقال إن والدته لم تتخلّف عن أي زيارة له داخل السجن، لكنها فارقت الحياة قبل رؤيته حرًّا.

وأفادت تقارير محلية بأن رشدي من أبناء مناطق 48، أي أسرى الداخل الفلسطيني الذين تتعنت سلطات الاحتلال بالإفراج عنهم في أي من صفقات تبادل الأسرى، وقد اعتقل قبل اتفاقية أوسلو.