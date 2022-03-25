أدهم النابلسي يحصل على إجازة في تلاوة القرآن بعد أشهر من اعتزاله الغناء (فيديو)

ظهر المغني الأردني المعتزل أدهم النابلسي في مقطع فيديو متداول وهو يتلو سورة الزلزلة برواية حفص عن عاصم أثناء جلسة للحصول على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.

وكان ذلك بعد ختم قراءة القرآن عقب صلاة المغرب أمس الخميس، في مسجد أبوعيشة بالعاصمة الأردنية عمّان.

وظهر أدهم النابلسي في صورة متداولة وهو ممسك بدرع موقّع من إمام المسجد مكتوب عليه “يتقدم محمد عقل إمام مسجد أبوعيشة بالتهنئة والتبريك إلى الفاضل أدهم النابلسي، بمناسبة إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم، رفعك الله بالقرآن إلى أعلى درجات الجنة، وجعلك مباركًا أينما كنت وموفقًا حيثما اتجهت”.

الفنان الأردني المعتزل #أدهم_النابلسي يحصل على إجازة في تلاوة القرآن الكريم#الأردن pic.twitter.com/D95P2eSMqx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

وكان النابلسي قد فاجأ جمهوره في نهاية العام الماضي باعتزاله الغناء نهائيًّا معلّلًا ذلك من خلال مقطع فيديو قال فيه إن مشواره الفني لم يكن في رضا الله.

وقال في المقطع الذي نشره على فيسبوك إن الهدف من الحياة هو “إرضاء رب العالمين” ولذلك يجب على الإنسان أن يختار هدفًا مهنيًّا يتماشى مع هذه الغاية.

بعد اعتزاله الغناء .. #ادهم_النابلسي يحصل على إجازة في أحكام تلاوة #القران_الكريم .. pic.twitter.com/vat6JX7Mz5 — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) March 25, 2022

وأكد آنذاك أنه لن يختفي عن جمهوره وإنما سيشاركه تفاصيل رحلته الجديدة.

وظهر أدهم النابلسي للمرة الأولى في برنامج اكتشاف المواهب (إكس فاكتور) عام 2013 ثم أصبح من أبرز المطربين الشباب على الساحة العربية خلال السنوات الماضية.