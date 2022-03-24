معالِج برتبة مهرِّج.. “كروان” المصري يداوي الأطفال مرضى السرطان بـ”البهجة” (فيديو)

يرتدي المصري مفيد عيسى زيّ المهرّج ويذهب إلى مستشفى (57357) لعلاج سرطان الأطفال بالعاصمة القاهرة، حيث يلقبونه بـ”كروان” لتكون مهمته الأولى هي نشر البهجة وإسعاد الأطفال هناك.

يقول الشاب البالغ من العمر 38 عامًا “إذا كنت تحبّ أيّ شخص فأنت تريد أن تبهجه فما بالك إذا كان طفلًا مريضًا يأخذ علاجًا صعبًا يقضي يومه كله في ألم”، واصفًا تلوين وجهه وارتداءه زيّ المهرّج وغناءه للأطفال هناك بأنه “أحلى شيء في الدنيا”.

ومفيد عيسى الشهير بـ”كروان” اختصاصي في الإرشاد التربوي وتعديل السلوك يستخدم الفن وسيلةً للعلاج التدعيمي للأطفال المرضى. وقد بدأ حياته المهنية منذ 22 عامًا، وكان يتردد على دور الأيتام ومستشفيات الأطفال لتقديم جلسات علاجية بالموسيقى والفن، بحسب مواقع مصرية.

ويعمل عيسى منذ 8 سنوات في مستشفى (57357) وهو من أكبر المستشفيات في مصر التي تعالج مرضى السرطان من الأطفال والشباب.

ويقول مفيد عيسى إنه يتتبع خطى الطبيب الأمريكي (باتش آدامز) الذي كان يجول في المستشفيات ودور الأيتام في أربعينيات القرن الماضي مرتديًا زيّ المهرّج لنشر المرح بين الكبار والأطفال المرضى.