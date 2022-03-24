في اللحظة الأخيرة.. نجاة رجل بعد سقوط أطنان من الثلوج بجواره مباشرة (فيديو)

نجا شخص في مدينة بيتليس جنوب شرقي تركيا بأعجوبة بعد سقوط أطنان من الثلوج من أحد الأسطح بجواره مباشرة، أثناء مروره في الشارع وفق فيديو التقطته كاميرا مراقبة وأوردته وسائل إعلام تركية، مساء أمس الأربعاء.

وبسبب الأمطار التي استمر هطولها على المدينة التركية عدة أيام هذا الأسبوع، بلغ سمك الثلج في بعض المناطق 50 سنتيمترا، وبلغ سمك الجليد على الأرض 4 أمتار في مارس/ آذار الجاري.

وتشكل الثلوج المتراكمة على الأسطح خطرا كبيرا بسبب احتمال سقوطها على المارة، لكن هذا الشخص نجا في اللحظة الأخيرة إذ ركض بسرعة بمجرد سقوط أول كتلة من الثلج.