ألماني وليس روسيًّا.. جامعة أمريكية تزيل اسم “كارل ماركس” من قاعة دراسية بسبب حرب أوكرانيا

أثار تغيير جامعة أمريكية اسم إحدى قاعات الدراسة من “كارل ماكس” إلى اسم جديد بسبب الحرب على أوكرانيا سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع “كامبس ريفوم” أن جامعة فلوريدا حذفت اسم الفيلسوف الألماني “كارل ماركس” من على إحدى قاعات الدراسة في الجامعة، وأعادت تسميتها إلى “غرفة الدراسة الجماعية 299″، بسبب الحرب.

ونقل الموقع عن مديرة قسم التواصل والإعلام في الجامعة قولها إنه “نظرًا للأحداث الجارية في أوكرانيا وأماكن أخرى من العالم، قررنا أنه من المناسب إزالة اسم كارل ماركس”.

Karl Marx was not Russian. He was born in Prussia, in a city called Trier that is currently part of Germany. Marx never lived in Russia, spending most of his adult life between London and Paris. #education #ignorance https://t.co/oXEkbXlIsv

USA Doomed By Its Own Ignorance!

وأثار قرار الجامعة سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن العلاقة التي تربط بين ماركس وبين حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالوا إن ماركس ألماني وليس روسيًّا، كما أن روسيا لا تتبع النهج الماركسي حاليًا.

Florida man thinks Karl Max is Russian,He is a German & spent most of his life in Paris&london, Russia doesn't even Follow Marxist Ideology & still removed his name by influence of#UkraineRussianWar

🤷🏻

Imperialist's #Propaganda is getting Dumber & Dumber by day. https://t.co/MknNNHA3jO

— αλήθεια(it's in Ancient Greek) (@justlikephoenix) March 22, 2022