شاهد: انهيار مفاجئ لمدرجات أثناء مباراة كرة قدم

أصيب 200 شخص على الأقل، بينهم 5 في حالة خطرة جراء انهيار مدرجات مشجعين أثناء مباراة لكرة القدم جنوبي الهند.

وأظهرت لقطات تداولتها منصات التواصل ووسائل إعلام هندية – من بينها وكالة أنباء (إيه إن آي) – انهيار جزء من المدرجات المبنية بألواح خشبية، وتكدس العشرات في ملعب بونجود بمنطقة مالابورام التابعة لولاية كيرالا مساء أمس السبت.

وأثار الانهيار المفاجئ حالة من الذعر وأدى لحدوث إصابات وكسور لمشجعي كرة القدم الذين شوهدوا وهم يركضون على الأرض، وأفاد رئيس الشرطة المحلية بنقل كثيرين إلى مستشفيات قريبة وكان من بينهم أطفال.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV

— ANI (@ANI) March 20, 2022