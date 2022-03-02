فتاة أوكرانية للجزيرة مباشر: تحررنا من العبودية ومنازلنا ستتحول إلى قنابل في وجه الأعداء (فيديو)

وجهت فتاة أوكرانية رسالة إلى العالم عبر الجزيرة مباشر قالت فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحّد الشعب الأوكراني من حيث أراد تفكيكه.

وأضافت ماريا ديشنكو، الثلاثاء، خلال مقطع فيديو “بوتين جعلنا متلاحمين ومتناغمين أكثر من ذي قبل”.

وتابعت “كسرنا أغلال العبودية ولن تبقى أوكرانيا لقمة سائغة لمحيطها الإقليمي كما كانت في الماضي”.

وأكدت ماريا أن الشعب الأوكراني لن يتسامح مع الظلم ولن يستطيع أي جيش بالعالم هزيمته، مضيفة “منازلنا ستكون بمثابة قنابل تنفجر في وجه الأعداء”.

الأوكرانية ماريا ديشنكو توجه رسالة عبر الجزيرة مباشر للعالم من داخل أحد الملاجئ في ضواحي #كييف#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/QgHbgv72NV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

في السياق، أعلن المغني الأوكراني (تامرلان) انضمامه إلى صفوف قوات الجيش للدفاع عن بلاده أمام العملية العسكرية الروسية.

ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورًا له وهو يحمل السلاح برفقة مسلحين آخرين، معلقًا “أنا مع إخوتي وأخواتي على أرضي، مع موطني أوكرانيا، سيكون النصر بالتأكيد لنا”.

ووجه رسالته بالقول “يوم القيامة يطرق بابك بالفعل، لا يزال لديك فرصة للدفاع عن الخير والسلام”.

وأضاف “سيبتسم القدر إلينا، أيها الإخوة الصغار! سوف يموت أعداؤنا كالندى في الشمس، ونحن أيها الإخوة سنحكم من طرفنا”.

وأكد استعداده للدفاع عن بلاده بالقول “سنضع أرواحنا وجسدنا من أجل حريتنا”.

وتفاعل مغردون بشكل واسع معه، حيث أثنى متفاعلون على شجاعته وفخرهم به، فيما عبّر آخرون عن حزنهم لوجود الحرب بدلًا من الغناء والحياة.

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.