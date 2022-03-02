تحت شعار “بالتميّز نبني الأجيال”.. أمير قطر يكرّم الفائزين بجائزة يوم التميز العلمي (فيديو)

كرّم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفائزين بجائزة يوم التميز العلمي في دورتها الخامسة عشرة خلال حفل أُقيم بالعاصمة الدوحة، صباح اليوم الأربعاء، تحت شعار “بالتميز نبني الأجيال”.

وبلغ عدد الفائزين بجائزة التميز العلمي لهذا العام 72 فائزًا، ممثلين لحمَلة درجتَي الدكتوراه والماجستير وخريجي الشهادتين الجامعية والثانوية والطلبة المتميزين في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، إضافة إلى فئات المعلم المتميز والمدرسة المتميزة والبحث العلمي المتميز. وتخلل الحفل عرض فيلم قصير عن الجائزة والفائزين بها.

أهنئ المتميزين على مثابرتهم التي أثمرت تفوّقهم المُستحق، راجيًا لهم مزيدًا من الإنجاز العلمي الذي يُشكل محورًا أساسيًا في تقدم الوطن وارتقائه. #بالتميز_نبني_الأجيال — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 2, 2022

وتهدف جائزة التميز العلمي إلى تقدير المتميزين علميًّا من أبناء دولة قطر، وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعميق مفاهيم التميز وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير الأداء وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي وبث روح الابتكار والتنافس لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية وأيضًا بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي.

سمو أمير البلاد المفدى يرعى حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها الخامسة عشرة، تحت شعار "بالتميز نبني الأجيال". #قنا https://t.co/9JrE3Let80 pic.twitter.com/8vGmivFWX8 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 2, 2022

وتضم الجائزة تسع فئات هي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والشهادة الثانوية، وخريجي الجامعات، وحمَلة الماجستير، وحمَلة الدكتوراه، والمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، وجائزة البحث العلمي المتميز.

سمو أمير البلاد المفدى خلال رعايته حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها الخامسة عشرة. #قنا pic.twitter.com/mcZjIJQEXJ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 2, 2022

يشار إلى أن عدد المتميزين المكرّمين في مسيرة التميز العلمي خلال الخمسة عشر عامًا الماضية من عمرها، بلغ نحو 800 من الأفراد والمؤسسات بمختلف الفئات.

بدورها، قالت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي -خلال الحفل- إن هذه الجائزة أضحت مشروعًا وطنيًّا ترعاه الدولة وتهتم به، ليس فقط لأنها تعكس استثمار الوطن في الإنسان القطري، ولكن لأنها “إحدى وسائلنا الفاعلة لاكتشاف المواهب وبناء قدراتنا الوطنية العلمية، مما سيعزز رأس مالنا البشري والمعرفي لبناء مجتمع المعرفة الذي نصبو إليه”.

وزير التربية والتعليم: جائزة التميز العلمي أضحت مشروعا وطنيا ترعاه الدولة وتهتم به. #قناhttps://t.co/T1TmNP5D5y pic.twitter.com/IlHengpk35 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 2, 2022

ونوّهت الوزيرة بأن جائزة التميز العلمي تُعد مرآة تعكس المستوى عالي الجودة ونوعية مخرجات قطر التعليمية بكل مراحلها الدراسية، مما يساهم في أن يحقق المتميزون الفائزون جميع المواصفات والشروط المعيارية للتميز.

وألقت الطالبة مريم ناصر المفتاح الفائزة بجائزة التميز العلمي من فئة الطالب الجامعي، كلمة باسم المتميزين المكرّمين، قالت فيها إن المكرّمين المتميزين سيكونون سفراء لبلادهم ومؤسساتهِا التعليمية أينما كانوا، لأنهم أهل لتحقيق الإنجازات والمكاسب.