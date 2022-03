الحرب الروسية على أوكرانيا.. هفوات وأخطاء في التغطية الإعلامية تثير غضب العرب والأفغان

لم تمر مقارنات إعلاميين وسياسيين بين الشرق الأوسط الذي اعتاد على النزاعات، والحرب في أوكرانيا “المتحضرة”، مرور الكرام عند معلّقين عرب وأفغان على مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا فيها مقاربة “عنصرية”، على غرار تعليق مراسل قال إن أوكرانيا “ليست العراق أو أفغانستان”.

وكثرت الأمثلة على هذه العنصرية التي تكيل بمكيالين في المحطات الفرنسية والأمريكية والصحف البريطانية، مما دفع كثيرًا من وسائل الإعلام المعروفة إلى نشر اعتذارات علنية لتهدئة الغضب على مواقع التواصل.

وفي حين لا يختلف العنف والمعاناة بين الحالتين، إلا أن تعامل الإعلام معهما يختلف.

وتدفق عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين إلى الحدود البولندية واستُقبلوا برحابة صدر. لكن حينما يقف سوريون وعراقيون وأفغان عند تلك الحدود، يصف الأوربيون الأمر بأنه “أزمة مهاجرين”.

ولاحظ المحلل السياسي والأستاذ بالجامعة الأمريكية في باريس زياد ماجد -الذي يرحّب بـ”التضامن والإنسانية المذهلين” مع أوكرانيا- “فرقًا صادمًا” في التعامل يكشف “تجريدًا من الإنسانية للاجئي الشرق الأوسط”.

وقال “كنا نأمل أن نرى هذا التضامن نفسه مع كل اللاجئين الضعفاء الذين يتعرضون للقصف ويحاولون الفرار لإنقاذ عائلاتهم”.

وأضاف “حينما نسمع تعليقات تتحدّث عن أشخاص يشبهوننا، يلمح ذلك إلى أن القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان وأفريقيا ليسوا كذلك”.

وارتكبت وسائل إعلام في الأيام الأخيرة هفوات عدة.

من الأمثلة على ذلك، تعليق أدلى به شارلي داغاتا الموفد الخاص لقناة (سي بي إس نيوز) الأمريكية إلى أوكرانيا، حيث قال في رسالة مباشرة “مع خالص احترامي، فإن هذا ليس مكانًا مثل العراق وأفغانستان اللذين عرفا عقودًا من الحروب، إنها مدينة متحضرة نسبيًّا، أوربية نسبيًّا، حيث لا ننتظر حصول أمر مماثل”.

وأعرب في اليوم التالي عن اعتذاره وندمه على كلامه، لكن الضرر كان قد حصل.

وكتب مدير برنامج العراق في (أتلاتنيك كاونسيل) في تغريدة “ربما فوّت شارلي داغاتا الصف الذي تعلّم فيه زملاؤه في الثانوية أن اسم العراق الآخر هو مهد الحضارات”.

وقدّمت قناة الجزيرة الإنجليزية اعتذارًا يوم الأحد الماضي بسبب التصريحات “الخالية من الحساسية” التي أدلى بها مذيع عن اللاجئين الأوكرانيين.

وعلّق المذيع “الثياب التي يلبسونها تبيّن أنهم من طبقة وسطى ميسورة، هم حتمًا ليسوا لاجئين فارّين من مناطق تشهد حربًا في الشرق الأوسط”.

وأضاف “يشبهون أي عائلة أوربية، قد تكون تقطن في حيّكم”.

An @AJEnglish presenter made unfair comparisons between Ukrainians fleeing the war and refugees from the MENA region. The presenter’s comments were insensitive and irresponsible. We apologize to our audiences worldwide and the breach of professionalism is being dealt with.

— Al Jazeera PR (@AlJazeera) February 27, 2022