109 عربات فارغة.. أوكرانيون يحتجون على قتل الأطفال في حرب روسيا على بلادهم (فيديو)

احتج أوكرانيون في ميدان رينوك بمدينة لفيف، بوضع 109 عربات أطفال فارغة، للإشارة إلى عدد الذين قُتلوا منهم منذ بدء الحرب الروسية.

وحاول المحتجون رصد فاجعة قتل الأطفال منذ 24 فبراير/شباط، وأيضًا مواساة العائلات على خسارتهم المأساوية.

وذكّروا بالتكلفة البشرية لما ترتكبه القوات الروسية، وقال عمدة لفيف أندريه سادوفي “قتل الروس 109 أطفال منذ اليوم الأول من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا”.

وتابع “عربات الأطفال الفارغة بميدان رينوك في لفيف ترمز إلى حياة الملائكة الصغار، إنهم يحمون سماء أوكرانيا بدلاً من الإجراءات الحاسمة للعالم”، في إشارة إلى رفض حظر الطيران في المجال الجوي للبلاد.

وأشارت صحيفة (ذا ميرور) البريطانية إلى أن القادة الغربيين مثل جو بايدن لن يتخذوا مثل هذا الإجراء لأنه من المرجح أن يؤدي إلى حرب مفتوحة مع روسيا.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن اليوم أن حصيلة القتلى من الأطفال ارتفعت إلى 112 طفلًا.

ورأت (ميرور) أن روسيا تكافح من أجل الاستيلاء على المدن الكبرى والمراكز الحضرية أثناء التفاوض مع الحكومة الأوكرانية التي تسعى إلى عزلها.

وقالت إن عرض عربات الأطفال ما هو إلا “علامة واحدة على همجية روسيا هذا الأسبوع”، وأضافت “بعد فشل الكرملين في الاستيلاء على المدن بسرعة، تحوّل الهجوم إلى قصف عشوائي لأهداف مدنية”.

وشهد هذا الأسبوع أيضًا هجومًا على مسرح في مدينة ماريوبول كان يؤوي نحو 1300 مدني، وقال السياسي الأوكراني سيرهي تاروتا إن “المئات لا يزالون في عداد المفقودين”.