فجّر موجة غضب.. شاهد ما فعله ضابط لفضّ مشاجرة بين طالبتين (فيديو)

أثار تصرف ضابط أمن في مدرسة إعدادية بولاية ويسكنسن الأمريكية جدلًا كبيرًا وردودًا مستاءة، وقد رصدت كاميرا لحظة اندلاع مشاجرة بين طالبتين بالمدرسة قبل أيام، لكن تدخل الضابط فاقم الوضع.

ويظهر الشرطي في الفيديو وهو يطرح طفلة (عمرها 12 عامًا) أرضًا ويجثو فوقها ويضع ركبته على رقبتها، فيما تقول المدرسة إنه محاولة من الضابط لفض شجار بين طالبتين.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن ضابط الشرطة يخضع للتحقيق بعد ظهور مقطع الفيديو الذي يذكّر بمقتل جورج فلويد.

ولا يكشف المقطع الذي تبلغ مدته 17 ثانية ما حدث قبل أو بعد اللحظة التي التقطتها الكاميرا.

وأثارت الحادثة غضبًا كبيرًا، وأجرى البعض مقارنات بينها وبين مقتل فلويد على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس.

وبعد مقتل فلويد، حظرت قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد استخدام مثل هذه القيود.

وفي يونيو/ حزيران 2021 منع المشرعون في ولاية ويسكونسن الشرطة من استخدام الخنق إلا في المواقف التي تهدد الحياة أو تلك التي يتعين على الشرطة فيها الدفاع عن نفسها.

An off-duty officer in Kenosha, Wisconsin put his knee on the neck of a 12-year-old girl as he tried to break up a school fight. It's unclear how long the knee was on the neck, but the officer has resigned from his part-time job working school security.https://t.co/qImYjn3bID pic.twitter.com/wlu8Jys0HX

— Omar Jimenez (@OmarJimenez) March 18, 2022