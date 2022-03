تأثيرات الحرب تشمل الفضاء.. تعليق مهمة إلى المريخ وعودة رائد فضاء أمريكي على مركبة روسية (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الأوربية إيقاف التعاون مع نظيرتها الروسية بسبب الحرب على أوكرانيا، وهو ما يعني تعليق مهمة (إكسو مارس) الروسية-الأوربية، التي تتضمن إطلاق عربة متنقلة تابعة لوكالة الفضاء الأوربية باتجاه المريخ في سبتمبر/أيلول المقبل، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيين.

وكلّف مجلس وكالة الفضاء الأوربية رئيسه بإجراء دراسة صناعية سريعة لإعادة إطلاق مهمة (إكسو مارس) وبدائل للمهمات الأخرى.

لكن من جهة أخرى -ورغم توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن رائد الفضاء مارك فاندي، سيعود إلى الأرض على متن مركبة فضاء روسية، وذلك إثر التعبير عن مخاوف من أن يُترك في محطة الفضاء الدولية.

ويعود فاندي برفقة رائدَي فضاء روسيَيْن في كبسولة (سويوز) التي ستهبط في كازاخستان في 30 مارس/آذار الجاري.

ويمكث رائد الفضاء الأمريكي في المحطة الدولية منذ 355 يومًا، محطمًا الرقم القياسي لأطول مدة ظل فيها رائد من بلده هناك.

Today @Astro_Sabot makes history, surpassing @StationCDRKelly's record of the single longest spaceflight by a NASA astronaut!

Mark's stay will help us understand the effects of longer duration missions in space.

Mark, thanks for your service & congrats! https://t.co/7RYyujaNdS

— Bill Nelson (@SenBillNelson) March 15, 2022