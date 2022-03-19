شاهد: لحظة انفجار خزّان “غير قانوني” في سيارة أثناء التزود بالغاز داخل محطة وقود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر لحظة انفجار سيارة كانت تتزود بالوقود في محطة بالبرازيل.

ورصدت كاميرات المراقبة شخصين يقفان بجانب سيارة في محطة وقود في مدينة فورتاليزا في البرازيل، لحظة انفجار السيارة من دون سابق إنذار.

ويظهر الفيديو سائق السيارة وهو يزود سيارته بالغاز الطبيعي في محطة الوقود وبجانبه أحد العمال. ولحسن الحظ لم يصب الرجلان بجروح في الحادث الذي وقع قبل يومين.

وشوهد صاحب السيارة وهو يهرب من الانفجار، في حين قام عامل المحطة بإيقاف الغاز لتجنّب وقوع كارثة أخرى.

Cilindro de gás explode e destrói carro O cilindro de um carro explodiu enquanto o veículo estava sendo abastecido em um posto de combustíveis em Fortaleza, na tarde de quarta-feira (16). Com o impacto da explosão, o cilindro foi parar em um terreno a cerca de 60 metros do posto pic.twitter.com/gFVwCtclZw — Correio Braziliense (@correio) March 18, 2022

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن أسطوانة الغاز طارت بارتفاع حوالي 200 قدم فوق محطة الوقود، وألحقت أضرارًا بجدار، واصطدمت بسيارة في المنطقة.

وتبيّن بعدما فتحت السلطات تحقيقا أن السبب في الانفجار الذي كاد يؤدي إلى كارثة هو خزّان صاحب السيارة.

وقال الاتحاد الوطني البرازيلي لشركات فحص المركبات إن الانفجار كان نتيجة “لسلسلة من الأخطاء” وقع فيها مالك السيارة ومحطة الوقود.

وأضاف أن مالك السيارة ركب أسطوانة غير قانونية في سيارته، ولم يقم بفحص السلامة الإلزامي، أما محطة الوقود فلم تطلب منه إبراز ختم تفتيش صادر عن إحدى المؤسسات الفنية المعتمدة.