بمساعدة زوجته.. أوكراني يحاول الهرب خارج البلاد في صندوق للعب الأطفال (صور)

قالت الشرطة الأوكرانية إنها تمكّنت من ضبط رجل كان يحاول الهرب خارج البلاد داخل صندوق مخصص للعب الأطفال بمساعدة زوجته.

وذكرت أنه تم العثور على الرجل داخل صندوق ألعاب بينما كانت قوات حرس الحدود تقوم بتفتيش إحدى السيارات على الحدود مع مولدوفا.

وأوضحت أن امرأة كانت تقود السيارة بصحبة طفليها.

ولم يتم السماح للرجل بالمرور إلى مولدوفا، إذ منعت أوكرانيا مغادرة الرجال الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا بمقتضى حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعده كييف “تدخلًا في سيادتها”.